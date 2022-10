5 gjërat të cilat kurrë nuk duhet të kenë kontroll mbi jetën tuaj

Nuk ekzistojnë gjëra të tilla si sekretet e të jetuarit një jetë të lumtur, por ka disa mënyra që mund t’ju ndihmojnë të gjeni rrugën për atje.

Jeta është tepër e shkurtur për ta kaluar atë me pendesa, pra gjëja e parë që duhet të bëni është të pikasni gjërat që ju frenojnë.

Këto janë pesë gjërat të cilave nuk duhet tu lini kontroll mbi jetën tuaj.

1.Frika

Frika është diçka mrekullisht e fuqishme-në kuptimin e keq të fjalës. Ajo mund të të paralizoje, e për rrjedhojë të të pengojë në përmbushjen e pasioneve, dhe nuk të lejon të përdorësh potencialin tënd të plotë. Por në vend që të lejoni mundësinë e dështimit për të hyrë në rrugën e ndjekjes së asaj që dëshironi, mendoni për këtë me keqardhje. Për shembull, një burrë me emrin Jeff Bezos debatoi nëse duhet të largohet nga pozita e tij në një kompani investimi, për të filluar atë që më pas do të quhej Amazon.com. Pasi e kuptoi se do të pendohej më shumë që nuk u përpoq sesa do të pendohej që dështoi, ai e dinte se ishte një vendim i lehtë.

Po, ti mund të mos ia dalësh me sukses, por, po nëse ia del? Nëse lë frikën që ta mari këtë vendim për ty, ti s’do ta dish kurrë çfarë mund të kishte ndodhur.

2.Opinioni i njerëzve të tjerë.

Edhe njerëzit me besim të lartë te vetja kanë momente kur shqetësohen për mendimin e të tjerëve. Pasiguria është thjesht natyre njerëzore. Ne kërkojmë gjithmonë të kënaqim të tjerët dhe i bazojnë vendimet tona në opinionin e përgjithshëm të shoqërisë, por si rezultat, humbasim origjinalitetin. Pse duhet të shqetësohemi për mënyrën se si na perceptojnë të tjerët, për sa kohë që kjo nuk dëmton askënd tjetër dhe na bën ne të lumtur? Kur ndaloni së menduari për atë që njerëzit gjykojnë si të mirë apo të keqe, do të ndjeni më pak presion nga të tjerët dhe më shumë besim në vetvete. Disa nga udhëheqësit më të suksesshëm nuk arritën aty ku janë sepse ndiqnin rregullat.

3.Emocionet negative

Zemërimi, xhelozia dhe urrejtja nuk kanë bërë kurrë asgjë të mirë për askënd. Këto emocione negative mund të konsumojnë ty dhe të turbullojnë të menduarit e qartë. Ju do të përfundoni duke bërë gjëra të këqija, duke marë vendime keqdashëse ose duke e mbajtur veten larg nga një jetë më e mirë. Çdo herë që lëshoni një ndjenjë helmuese, ju i jeni larguar çdo mundësie për të qenë i lumtur. Mësoni të menaxhoni emocionet tuaja në vend që t’i lini ato të marrin kontroll mbi ju.

4.Paraja

Po, paraja është thelbësore për të jetuar, por ajo nuk duhet të sundojë gjithçka rreth jush. Ju kurrë nuk do të jeni të kënaqur nëse jetoni jetën tuaj në ndjekje të vazhdueshme të parave. Të pasurit më pak mund të jetë një çelës i rëndësishëm për t’u ndjerë më i përmbushur dhe i lumtur.

5.Çdokush përveç teje.

Ji i thjeshtë, është jeta jote, dhe askush tjetër nuk ka përgjegjësi për të. Pavarësisht se çfarë pret familja jote nga ti, apo çfarë thotë shoqëria, ne fund të ditës, ti je i vetmi që do të jetosh me ato zgjedhje.