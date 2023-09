U merrte shoferëve lekë për të falur shkeljet, pezullohet nga detyra efektivi i Policisë Rrugore në Fier

Agjencia e Mbikëqyrjes Policore ka ekzekutuar vendimin e Gjykatës për një oficer policie me detyrë Trup Shërbimi i Trafikut Interurban dhe Urban në DVP Fier

Raportohet se Agjencia e Mbikëqyrjes Policore ka kryer ekzekutimin e vendimit të Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Fier, e cila ka vendosur masën e sigurimit personal me karakter ndalues “Pezullimi i ushtrimit të një detyre a shërbimi publik” ndaj oficerit të policisë Inspektor E.P., me detyrë Trup Shërbimi i Trafikut Interurban dhe Urban në DVP Fier, i dyshuar për kryerjen e veprave penale “Shpërdorimi i detyrës” dhe “Korrupsion pasiv i personave që ushtrojnë funksione publike”.

Mësohet se ky procedim është ndjekur në bashkëpunim me Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Fier, pas dyshimeve se oficeri i policisë, Inspektor E.P. ka kryer veprime korruptive me drejtues automjetesh, duke mos i ndëshkuar me masë administrative.