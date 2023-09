U dhunua nga Rrajat, Jashar Maja: Vendim i shëmtuar, do ta kërkoj të drejtën deri në fund

Pasi Prokuroria e Tiranës ka zbutur akuzat, nga plagosje e rëndë me dashje në plagosje të lehtë dhe ata janë drejt fitimit të lirisë, Jashar Maja i cili u dhunua barbarisht nga fisi Rraja në një intervistë për News24 theksoi se do të kërkojë riekspertim, duke u shprehur se ka ende fraktura.

Në një intervistë për gazetarin Igli Çelmeta, Jashar Maja tregoi se nuk e ka lexuar dokumentin që ka firmosur.

Ditën e djeshme Prokuroria njoftoi sa ka ndryshuar veprën nga plagosje e rëndë me dashje në plagosje e lehtë.

“U njoftuam nga polici i zonës që në dijeni të shefit të Krimeve se duhet të paraqitemi në Komisariat. Nëse nuk paraqiteni na thanë se do të na merrnin me forcë. U paraqitëm dhe na thanë a je njohur me akt ekspertizën që ka nxjerrë Prokuroria? Ai më tha se ke për të firmosur me këtë. Kur isha duke biseduar mua më marrin në telefon se më kishte bërë aksident djali. Më merrte goca dhe unë ia mbyllja. Pastaj më bëri mesazh dhe isha i trazuar. Unë i thashë se bëj çfarë të duash në atë moment shefit sepse nuk jam dakord me atë gjë. Unë do të bëj ankimin, dua një të drejtë. Unë dokumentin e firmosa pa e lexuar. Nuk e mbaj mend fiks orën. Jam shprehur në mënyrë njerëzore. Ai më tha firmos këtu dhe firmosa, më dha kopje. Kopjen e Bilbilit nuk ma dha. Ndryshimi i masës është shumë e shëmtuar. Do t’i bëj denoncim Prokurorit. Unë në kokë kam qenë i çarë dy herë. Unë akoma përdor ilaçe sepse sa ngrihem në këmbë më merren mend. Ai Prokuror, Oficeri i Policisë Gjyqësore, mjeku nuk e di si e kanë bërë, a janë prindër ato apo jo?”, tha ndër të tjera Jashar Maja.