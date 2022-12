“Tronditet” Gjermania, 40-vjeçari vret nënën dhe merr peng dy persona: Kryebashkiaku anulon pushimet

Media gjermane “Bild” ka zbardhur detajet e ngjarjes së rëndë që tronditi qytetin e Dresdenit të shtunën në mëngjes!

Një person i armatosur, 40 vjeçar, ende i paidentifikuar raportohet se ka vrarë fillimisht nënën e tij 70-vjeçare në një apartament në lagjen Prohlis të shtunën në mëngjes.

Më pas i dyshuari gjerman hyri në një godinë ku ndodhen zyrat e një stacioni radioje, “Radio Dresden” në Ammonhof në qendër të qytetit dhe qëlloi me pistoletë, por pa mundur të futet në zyrat e radios.

Më pas ai u fsheh në një farmaci. Atje ai mori dy pengje (një grua dhe një fëmijë), rreth orës 12:30.

Forcat speciale të policisë hynë në farmaci dhe e kanë neutralizuar pengmarrësin.

Autori ka mbetur i plagosur, ndërsa pengjet e tij nuk kanë pësuar asnjë lëndim.

Shefi i Radio Dresdenit, Tino Utassy tha për BILD: “Për fat të mirë, të gjithë punonjësit mundën të qendrojnë të sigurt e nuk kanë pësuar asnjë lëndim”

Stafi i radios lajmëroi policinë për ngjarjen. Kur policia u afrua në zonë, autori i dyshuar u largua me shpejtësi me makinë drejt qendrës së qytetit.

Vrasësi i dyshuar, i armatosur me një pistoletë, hyri në Altmarktgalerie, dhe dyshohet se ishte fshehur në bodrumin e farmacisë DM. Aty ai mori peng dy personat.

Zëdhënësi i qytetit Kai Schulz tha: “Për shkak të operacionit të policisë në qendër të qytetit, Striezelmarkt do të qëndrojë i mbyllur deri në një njoftim të dytë. Ne do t’ju informojmë nëse do të ketë ndryshime.”

Siç mësoi Bild, kryebashkiaku i qytetit, Dirk Hilbert anuloi pushimet e fundjavës për të ndjekur më nga afër situatën.