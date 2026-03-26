Transformimi i madh i shtëpisë së Ferma VIP, Edi: Katër herë më e madhe dhe 158 kamera 24/7

Vetëm një ditë na ndan nga nisja e spektaklit shumëpritur Ferma VIP, sezonin e tretë të të cilit do të drejtojë Arbana Osmani në ekranin e Vizion Plus. Premtimet për një produksion gjigant dhe standarde të papara më parë janë konfirmuar nga regjisori Eduart Grishaj, i cili ishte i ftuar në emisionin “Live në Mëngjes”.
“Besoj se ky është maksimumi që mund të bëhet,” u shpreh Grishaj, duke theksuar se ky edicion “nuk krahasohet vetëm me vendin tonë, por me të gjithë rajonin”. Ai shtoi se “Çdo gjë ka ndryshuar: nga studioja, ndriçimi e deri te kamerat. Shtëpia është katër herë më e madhe dhe numri i kamerave që vëzhgojnë 24 orë është shumëfishuar. Jam shumë i lumtur që producentja Holta Dulaku ma ka bërë punën si ‘autostradë’ që nga fillimi, duke më lejuar të jap maksimumin.”
Të lidhura
None found
Regjisori zbuloi se do të dominojë fusha e artit në përzgjedhjen e konkurrentëve: “Janë emra shumë të mirë që publiku i njeh, por nuk i ka parë kurrë në dimensionin e vëzhgimit 24 orë.” Ai shtoi se “99% e tyre hyjnë për herë të parë në një reality show,” duke premtuar surpriza dhe dinamika të reja.
Një nga risitë më të mëdha mbetet transformimi i ambientit: “Shtëpia nuk ngjan më me një fshat tradicional shqiptar, por me një fshat modern në Teksas apo Los Anxhelos,” tha Grishaj, ndërsa shtoi se “pellgu i rosave është zëvendësuar me një pishinë të madhe luksoze.”
Për sfidat dhe përmbajtjen, ai tha: “Filozofia e fermës do të jetë një miks: nga mbiellja e tokës dhe punët e stallës, deri te sfidat fizike. Ka konkurrentë shumë të fortë dhe të palestruar, por sfidat do t’u përshtaten të gjithëve.”
Teknologjia është një element kyç: “Janë kamerat e fundit që përdoren edhe në finalet e botërorit. Me to mund të xhirohet edhe Champions League,” deklaroi ai. Për opinionistët: “Ermal Mamaqi do të sjellë humorin, Einxhel Shkira analizën e showbiz-it dhe Armina Mevlani eksperiencën e saj.”
Produksioni do të zgjasë 100 ditë, me transmetim 24 orë dhe dy spektakle në javë: “Sezoni do të zgjasë 100 ditë, me transmetim 24 orë dhe dy spektakle në javë,” tha Grishaj, duke shtuar: “Do të drejtoj 158 kamera nga kabina e pilotimit bashkë me skuadrën time. Do të kemi katër regji në koordinim.”
Ky sezon premton të jetë një produksion rekord për formatet reality në Shqipëri.