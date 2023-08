Tragjike/ I riu shqiptar humb jetën në një aksident në Gjermani (FOTO-EMRI)

Një i ri shqiptar ka humbur jetën tragjikisht në një ksident automobilistik në Gjermani.

Masar Ymeri me origjinë nga Vushtria ka humbur jetën në një aksident rrugor.

Lajmi është bërë i ditur nga familjarët e tij, përmes rrjetit social Facebook.

Varrimi i tij do të bëhet të enjten në ora 18:00. Varrimi i tij do të bëhet në varrezat e fshatit Lumi i Madh në Vushtrri.



“Informim Me pikëllim dhe dhembje të thellë ju njoftojmë që pas një aksidenti të rëndë në Gjermani, tragjikishtë humbi jetën më i dashuri i familjes tonë Masar Mujamet Ymeri. Ceremonia e varrimit do bëhet më datë 31.08.2023 në ora (18:00) Në varrezat e fshatit Lumi i Madh. Me pikëllim të thellë familja Ymeri”, thuhet në njoftim.