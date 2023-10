Tragjedia, mjekëve iu duhet të vendosin kush jeton dhe kush vdes në Gaza

Mungesa e furnizimeve do të thotë që mjekët në Gaza përballen me një “traumë morale” duke zgjedhur se cili pacient do të mjekohet dhe shpëtojë dhe kush do të lihet të vdesë, thotë kreu i një grupi mjekësor.

Duke folur nga Uashingtoni DC, Zaher Sahloul i tha BBC World Service Newsday për kushtet me të cilat po përballen ekipet e tij.

“Atyre po u mbarojnë anestezikët, ilaçet për dhimbjet, produktet e gjakut, antibiotikët, garza dhe shumë sende të tjera që nevojiten për të ndaluar gjakderdhjen dhe për të trajtuar pacientët me trauma“.

“Përveç kësaj, vijojnë bombardimet kudo dhe nuk ka as ujë dhe as karburant për gjeneratorët e spitaleve“.

Ai shton: “Pra, kjo do të thotë që mjekët duhet të marrin një vendim se në cilët pacientë duhet të përqendrohen, të trajtohen dhe t’u shpëtohet ndoshta edhe jeta dhe kush duhet lënë të vdesë“. /albeu.com