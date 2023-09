Temperatura vere në mes të shtatorit, sa do të shënojë termometri ditën e enjte

Për ditën e Enjte vendi ynë do të jetë në ndikim të kushteve atmosferike të qendrueshme. Moti parashikohet me altrenime kthjellimesh si dhe vranësira kalimtare këto kryesisht deri në orët e mesditës e më pas mot përsëri i kthjellët.

Era do të fryjë me drejtim nga kuadrati i jugut me shpejtësi mesatatare deri në 5m/sek.

Valëzimi në dete pritet të jetë i ulët i forcës 1 ballë

Temperaturat parashikohen:

në zonat malore 13 deri 30°C

në zonat e ulëta 11 deri 35°C

në zonat bregdetare 16 deri 32°C