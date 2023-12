‘Të pezullohet projekti’/ Banorët e Vlorës bllokojnë rrugën nacionale: Larg duart nga lumi Shushica

Banorët e disa fshatrave në Vlorë kanë dalë sërish në protestë kundër projektit të ujësjellësit të Himarës. Në shenjë revolte ata bllokuan për një orë rrugën e lumit të Vlorës. Ata kanë dalë në protestë pasi me vendosjen e tubacioneve, lumi Shushica do të thahet dhe qindra banorë do të mbeten pa ujë për të vaditur tokat.

“Marrja e ujit të lumit Shushica, do bëje që 30 fshatra të lumit të Vlorës të kenë etje për një pikë ujë. Mos llogarisim me mijëra hektarë tokë që do thahen për ujë. Himara ka ku të marre ujë. Investimi ka filluar dhe ne nuk na është marrë asnjë mendim. Kemi bërë peticione. Ka vajtur deri në Gjykatë të lartë dhe nuk na është kthyer asnjë përgjigje. Kjo është grabitje kolosale…Demokraci do të thotë pushteti i popullit. Na kanë ardhur për vota. Ky veprim është tinzar, djallëzor”, tha një banor i zonës.