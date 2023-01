Supervjedhja në shtëpinë e ish-zyrtares së kryeministrisë nga nënë e bir, Apeli lë në burg djalin e pastrueses

Gjykata e Apelit ka lënë në fuqi masën e sigurisë “arrest me burg” për djalin e Rozetës, Havier Dsobi.

Nënë e bir, akuzohen për vjedhjen e një shume të madhe parash në banesën e ish-zyrtares së kryeministrisë, Alda Klosi.

Apeli ka lënë kështu në burg 23-vjeçarin, duke mos i pranuar kërkesën për ndryshim mase.

Më datë 15.12.2022, është njoftuar salla Operative e Policisë Tiranë se në Rrugën e “Kosovarëve”, tek pallati “Orion” është vjedhur banesa e shtetases me iniciale A.K Nga veprimet hetimore ka rezultuar se autorë të dyshuar të vjedhjes së banesës së shtetases me iniciale A.K, është shtetësja me iniciale R.D, e punësuar si pastruese së bashku me djalin e saj me iniciale H.D.

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë, ka zhvilluar gjykimin lidhur me ndalimin dhe caktimin e masës së sigurimit “arrest ne burg”, ndaj personave nën hetim shtetasve me iniciale R.D dhe H.D të dyshuar për kryerjen e veprës penale të “Vjedhje” e pasurisë që ka sjellë pasoja të rënda e kryer në bashkëpunim, parashikuar nga nenet 134/3 dhe 25 të Kodit Penal.

Me vendimin nr. 42 Akti, datë 09.01.2023 Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë vendosi:

-Vlerësimin si të ligjshëm të ndalimit të personit nën hetim R.D.

-Caktimin si masë sigurimi personal ndaj personit nën hetim R.D, atë të “arrestit në burg”, të parashikuar nga neni 238 i K.Pr.Penale.

-Vlerësimin si të ligjshëm të ndalimit të personit nën hetim H.D.

-Caktimin si masë sigurimi personal ndaj personit nën hetim H.D, atë të “arrestit në burg”, të parashikuar nga neni 238 i K.Pr.Penale

Çështja në apel u shqyrtua vetëm mbi bazën e ankimit të bërë nga personi nën hetim me iniciale H.D, i cili kërkoi ndryshimin e vendimit, lidhur me masën e sigurimit, duke caktuar atë të “arrestit në shtëpi”.

Në përfundim të gjykimit Gjykata e Apelit Tiranë, e përbërë nga Gjyqtare znj.Elona Mihali, me vendimin e datës 25.01.2023 vendosi:

– Miratimin e vendimit nr.42 akti date 09.01.2023 te Gjykates se Rrethit Gjyqesor Tirane