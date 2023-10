Sulmi terrorist në Bruksel me dy të vrarë, arrestohet autori i dyshuar, policia e qëllon në gjoks

Policia belge arrestoi mëngjesin e së martës një burrë që, sipas mediave belge, mund të jetë 45-vjeçari tunizian Lasuet Abdeslam, i cili vrau dy burra të veshur me fanella të Suedisë në Bruksel të hënën mbrëma, 16 tetor.

Sipas RTBF, arrestimi ndodhi pranë një shtëpie të kontrolluar në lagjen Saerbek ku dyshohet se jetonte Abdeslam.

Sipas të njëjtit burim, burri është qëlluar në gjoks nga policia dhe është dërguar me ambulancë në spital ku mësohet se po trajtohet në reanimacion.

Arrestimin e ka konfirmuar edhe ministri i Brendshëm i Belgjikës.

Gjatë hetimeve të mëparshme, oficerët e policisë kanë gjetur disa armë, ndërsa prokuroria ka konfirmuar informacionin se mes tyre është një armë e ngjashme me atë të sulmit vdekjeprurës të së hënës mbrëma në Bruksel.

“Arma e përdorur në sulmet u gjet në Schaerbeek. Kjo rrit gjasat që ai të jetë autori. Tani po marrim gjurmët e gishtërinjve për të qenë 100% të sigurt”, tha ministri i Brendshëm belg sipas VRT.

“Gjithçka tregon se ky është personi që ne po kërkonim,” tha kreu i qendrës së menaxhimit të krizave, Rudy Fairfoot.

Kush është 45-vjeçari që vrau dy persona në Bruksel

45-vjeçari Lasoued Abdeslam, 45 vjeç, me origjinë tuniziane, një banor i Brukselit është përballur më parë me akuza terrorizmi në vendin e tij, Tunizinë, sipas mediave belge.

Në një video të regjistruar nga një banor i zonës, sulmuesi, i veshur me një xhaketë portokalli dhe një helmetë të bardhë, mban një armë zjarri.

Pasi zbriti nga një skuter, ai qëlloi disa herë në rrugë përpara se të ndiqte njerëzit në hyrje të një ndërtese dhe të vriste dy suedezë në një taksi dhe të plagoste shoferin, i cili është në gjendje të qëndrueshme.

Personi i armatosur, i cili hapi zjarr pa dallim duke bërtitur “Allahu Akbar”, u arratis me një biçikletë, ndërsa policia belge nisi kërkimet për ta gjetur dhe arrestuar.

