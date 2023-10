Studimi tronditës për prindërit: T’i bërtisni fëmijëve, është aq e dëmshme sa abuzimi seksual

Prindërit, mësuesit, trajnerët dhe të rriturit e tjerë që bërtasin duke denigruar ose kërcënuar verbalisht fëmijët mund të jenë po aq të dëmshme për zhvillimin e tyre sa abuzimi seksual ose fizik, zbulon një studim i ri.

Studimi, i botuar në revistën ScienceDirect, shqyrtoi 166 studime të mëparshme për të prodhuar një analizë të detajuar të literaturës ekzistuese mbi këtë temë.

Keqtrajtimi i fëmijëve aktualisht klasifikohet në katër kategori – abuzimi fizik, abuzimi seksual, abuzimi emocional, pjesë e të cilit është abuzimi verbal dhe neglizhenca – dhe ky studim mund të informojë strategjitë për parandalimin dhe trajtimin.

Ndryshe nga format e tjera të abuzimit emocional, duke përfshirë indiferencën, trajtimin e heshtur dhe dëshmimin e dhunës në familje, studiuesit e kategorizuan abuzimin verbal si më “të hapur” dhe thanë se “kërkon vëmendje të veçantë”.

I porositur nga Words Matter – një organizatë bamirëse britanike që synon të përmirësojë shëndetin e fëmijëve duke i dhënë fund abuzimit verbal – studimi u krye nga studiues në Universitetin Wingate në Karolinën e Veriut dhe University College London.

“Abuzimi verbal në fëmijëri duhet dëshpërimisht të pranohet si një nënlloj abuzimi për shkak të pasojave negative gjatë gjithë jetës”, tha profesoresha Shanta Dube, autori kryesor i studimit dhe drejtor i Programit Master të Shëndetit Publik të Universitetit Wingate, në një deklaratë.

Studimi, i cili studioi ndikimin e të bërtiturave nga të rriturit si prindërit, mësuesit dhe trajnerët, citoi disa dokumente që sugjeronin se efektet e qëndrueshme të abuzimit verbal në fëmijëri mund të manifestohen si shqetësim mendor, si depresioni dhe zemërimi; simptoma të jashtme, të tilla si kryerja e krimeve, përdorimi i substancave ose kryerja e abuzimit; dhe rezultatet e shëndetit fizik, të tilla si zhvillimi i obezitetit ose sëmundjeve të mushkërive.

Jessica Bondy, themeluesja e Words Matter, theksoi rëndësinë e kapjes së “shkallës dhe ndikimit të vërtetë të abuzimit verbal në fëmijëri”.

“Të gjithë të rriturit ndonjëherë mbingarkohen dhe thonë gjëra pa dashje,” tha ajo në një deklaratë. “Ne duhet të punojmë kolektivisht për të gjetur mënyra për të njohur këto veprime dhe për t’i dhënë fund abuzimit verbal të fëmijërisë nga të rriturit, në mënyrë që fëmijët të lulëzojnë.”

Ky studim i fundit zbuloi se një “ndryshim potencialisht i rëndësishëm në abuzimin në fëmijëri mund të ndodhë”, pasi prevalenca e abuzimit emocional në fëmijëri është rritur ndërsa abuzimi fizik dhe seksual ka rënë, sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë në 2014 dhe katër dokumenteve të tjera të cituara në studim i ri.

Studiuesit kërkuan gjithashtu një “nevoje për konsistencë” në përcaktimin e abuzimit verbal në fëmijëri, në mënyrë që “prevalenca dhe ndikimi i tij të matet siç duhet dhe të zhvillohen ndërhyrje.

Burimet e disponueshme në faqen e internetit Words Matter i inkurajojnë të rriturit që të shmangin të bërtiturat, fyerjet, përbuzjet ose thirrjet me emra kur flasin me fëmijët, si dhe të mendojnë para se të flasin dhe të marrin kohë për të riparuar një marrëdhënie me fëmijën pasi është thënë diçka e dëmshme.

Në mënyrë të ngjashme, rregulli i parë i të bërtiturit është të përmbaheni nga kritika ndërsa e bëni atë, tha për CNN në 2019 Elizabeth Gershoff, një profesore e zhvillimit njerëzor dhe shkencave familjare në Universitetin e Teksasit në Austin dhe studiuese për disiplinën prindërore.

Duke pasur parasysh se audienca është gjithashtu e rëndësishme, shtoi ajo. Fëmijët e vegjël ka të ngjarë të thithin vetëm zhgënjimin dhe jo substancën e bërtitjes, ndërsa disa fëmijë reagojnë ndryshe ndaj bërtitjes.