Horoskopi 5 korrik 2023: Çfarë kanë parashikuar yjet për secilën shenjë

Këto ditë problemi është i natyrës financiare ose lidhet me mënyrën e menaxhimit të së ardhmes, veçanërisht nëse duhet të largoni dyshimet për të shkuarën. Rikuperimi po fillon, por jeni ende të shqetësuar dhe të detyruar të hidhni poshtë akuzat dhe njerëzit me hije. Pasiguri për punën e ardhshme.

DEMI

Sipas horoskopit të Paolo Fox (e mërkurë 5 korrik 2023), ka njerëz që ju japin probleme dhe nuk ju ndihmojnë t’i zgjidhni ato. Për këtë arsye edhe sot jeni të shqetësuar dhe të tensionuar. Ndër të tjera, ju shqetësojnë çështjet që kanë të bëjnë me shtëpinë, pronën dhe paratë dhe jo të gjitha përgjigjet janë në dorën tuaj. Ju duhet të luftoni për më shumë dhe jeni duke pritur me ankth përgjigjet. Ditë pa pushim.

BINJAKËT

Në ditët në vijim do të duhet të jeni të zënë nëse doni të fitoni zemrën e dikujt. Beqarët do përjetojnë marrëdhënie të rastësishme në korrik pa i ngulur sytë apo përqendruar shikimin tek një person i caktuar. Do të zhvillohen miqësi të vlefshme me Ujorin dhe suksesi është në horizont me Luanin dhe Peshoren. Në punë ju mungon sprinti, ndaj përfitoni sa më mirë nga një situatë e keqe.

GAFORRJA

E lehtë për t’u zgjedhur në këtë periudhë të vitit. Kohët e fundit gjërat janë ngadalësuar, por në punë po vijnë përgjegjësi të reja. Kohët e fundit keni vënë re një ndryshim të madh për mirë në biznes. Fati juaj është në duart tuaja dhe merrni rrugën e ndriçuar nga Jupiteri dhe Saturni, të cilët favorizojnë projekte të reja.

LUANI

Sipas horoskopit të Paolo Fox (e mërkurë 5 korrik 2023), jeni gati të bëni diçka të rëndësishme që ju bën të ankthshëm. Jupiteri është i tensionuar dhe gjithçka mund të vonohet ose të ketë disa probleme. Shmangni marrjen e vendimeve të nxituara për paratë. Projektet afatgjata janë të favorizuara dhe disa do të investojnë për të ardhmen. Beqarët ose ata që mendojnë se nuk kanë takuar kurrë dikë pasionant mund të preken veçanërisht pas fundjavës.

VIRGJËRESHA

Në ditët në vijim do t’ju duhet të zbuloni gjithçka që nuk shkon në shtëpi dhe ndoshta në dashuri. Nëse keni qenë të mbingarkuar, ju është dashur të zgjidhni një situatë familjare, ose nëse një mosmarrëveshje është ndezur sërish, ndiheni të lodhur dhe të rraskapitur. Nëse jeni duke kërkuar për një zgjidhje, kjo është koha e duhur për ta filluar atë. Sidoqoftë, mbani mend se duhet të jeni pak të kujdesshëm në lidhje me çështjet e kontabilitetit dhe ligjore.

PESHORJA

Nuk dëshironi të tërhiqeni në ndonjë diskutim apo komplikim tjetër si ato të gjysmës së parë të vitit, ndaj zgjidhjet mund të vijnë tani. Vera do të jetë një kohë e mirë për të njohur Ujorin dhe Demin. Është gjithashtu një kohë e mirë për të menduar për diçka të re në punë, për detyrat që keni përfunduar tashmë ose për të bërë ndryshime në diçka që dini të bëni.

AKREPI

Sipas horoskopit të Paolo Fox (e mërkurë 5 korrik 2023), Hëna është kundër jush dhe nuk pritet një ditë shumë e lehtë. Asgjë serioze, thjesht duhet të rikuperoni pak nga durimi që keni humbur duke shkuar pas dikujt që duket i etur për t’ju zemëruar. Venusi përballë flet për marrëdhënie të ndërlikuara dashurie dhe të vërteta të pathëna. Nëse jeni i vetëpunësuar, mund të konsideroni rifillimin e biznesit tuaj me një projekt të ri.

SHIGJETARI

Miqësitë e reja janë të mira dhe Afërdita dhe Marsi sjellin emocione të rëndësishme. Horoskopi juaj është plot me qëllime të mira. Sot ju riktheheni në lojë dhe dëshironi të kapërceni vështirësitë me kalimin e kohës. Është e rëndësishme të planifikoni me kujdes të ardhmen.

BRICJAPI

Qiell i mrekullueshëm është në funksion të zgjedhjeve të rëndësishme për të bërë. Mos harroni se kur merrni një rrugë, duhet të lini një tjetër. Të rinjtë, të cilët mund të bëjnë ose të zhbëjnë më lehtë se të rriturit, kuptojnë se ndryshimi është gjëja e duhur për të bërë ose se duhet të marrin përsipër përgjegjësi të rëndësishme.

UJORI

Sipas horoskopit të Paolo Fox (e mërkurë 5 korrik 2023), jeni një shpirt i lirë dhe për këtë arsye duhet të paralajmëroheni kundër reagimeve impulsive. Nëse bëni një gabim me një mik, nuk është rastësi. Mund të jeni të hutuar për një kohë dhe të mos jeni në gjendje të flini natën. Relaksohuni duke bërë diçka argëtuese.

PESHQIT

Ditë reflektimi dhe meditimi për projekte që do të thellohen në muajt në vijim. Disa madje do t’i kthehen punës ose orareve që i kanë lënë prej kohësh. Saturni është e kaluara dhe Jupiteri rikthen atë që është krijuar në momente të tjera të jetës suaj. Edhe nëse do të jetë e vështirë të përfundoni një nismë të caktuar në një afat të shkurtër, është mirë të synoni për një projekt të ri në rrethana të reja, si për shembull një punë e re apo njerëz të rinj rreth jush.