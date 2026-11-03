Studentët vijojnë marshimin në Tiranë, protesta mbërrin te Ministria e Arsimit

Studentët vijojnë marshimin në Tiranë, protesta mbërrin te Ministria e Arsimit

Pas një ndalese pranë Fakultetit të Inxhinierisë së Ndërtimit, ku u bënë thirrje studentëve të tjerë t’i bashkoheshin protestës, të rinjtë kanë vazhduar marshimin drejt Ministrisë së Arsimit.

Protestuesit po ecin përgjatë Rrugës së Durrësit, në kuadër të protestës që ka hyrë tashmë në ditën e 22-të.

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Prej më shumë se tre javësh, studentët kërkojnë dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama. Ata kanë hedhur poshtë në mënyrë të përsëritur ftesat e tij për dialog dhe vijojnë të këmbëngulin te kërkesat e tyre.


Shtuar 3.11.2026 16:49

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