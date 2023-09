Skandal në Mal të Zi! Zbulohet një tunel i hapur nga mafia, të çon brenda Gjykatës së Lartë

Një tunel rreth 30 metra i gjatë është zbuluar në Mal të Zi dhe kjo rrugë nëntokësore të çon në ambinentet e brendshme të Gjykatës së Lartë.

Sipas medias malazeze “Vijesti” tuneli është hapur nga mafia dhe ky rrugë u mundësoi atyre aksesin në Gjykatën e Lartë të Podgoricës.

Mësohet se nga hetimet e kryera, rezulton se pas tunelit qëndron grupi kriminal. Aty janë gjetur sende që i përkasin një anëtari të këtij grupi, Slobodan Kašćelan.

Një burim për “Vijesti” pohon se tuneli është hapur për maksimumi një muaj e gjysmë. Sipas këtyre informacioneve, pronarët e kanë dhënë me qira banesën në bodrumin e pallatit, përballë ndërtesës së gjykatës, në fund të muajit korrik. Aksioni me shumë gjasa është kryer në muajin gusht, ndërkohë që pjesa më e madhe e punonjësve në administratën shtetërore, përfshirë edhe Gjykatën e Lartë, ishin me pushime.

Sipas një prej bashkëbiseduesve të gazetës, qiramarrësit e banesës kanë përdorur dokumente false.

Pronarët janë marrë në pyetje pasditen e djeshme nga policia e Podgoricës. Pronarja tha se nuk i njihte.

Kryetari i Gjykatës së Lartë, Boris Saviq tha dje se hapja e tunelit është gjetur në një vend të fshehur mirë dhe se është dashur “të bëhej për një kohë të gjatë”.

“Ne nuk e dimë se çfarë mund të kishte ndodhur nëse ajo hapje nuk do të ishte vënë re. Më e rëndësishmja për ne është që mbyllëm diçka që ishte rrezik”, tha ai.

Ai u shpjegoi gazetarëve gjithashtu se muret e gjykatës janë rreth 70 centimetra të trasha, se dy ditë para se të zbulohej të hënën e 11 shtatorit se depoja ishte plaçkitur, ishte investuar në atë dhomë.

Mirëpo, të hënën rreth orës 8 kanë vërejtur objekte të rrëzuara.

“Është e vërtetë se në ambientet e depos së Gjykatës së Lartë janë gjetur gjurmë të personave të tjerë. Menjëherë është njoftuar policia, e cila pas hetimeve ka dalë në të njëjtin përfundim. U krye regjistrimi i popullsisë, i cili zgjati deri në orët e para të mëngjesit. Është konstatuar se nuk mungon pothuajse asgjë”, tha Saviq.

Saviq theksoi se konfuzioni ishte shkaktuar nga fakti se gjërat në depo ishin gërmuar.

Ai gjithashtu theksoi se inventarizimi i detajuar do të zgjaste me muaj, sepse ka një numër të madh të objekteve fizike.

Gjithsesi, kryetarit të Gjykatës së Lartë do t’i duhet të përsërisë para hetuesve deklaratën e dhënë gazetarëve, se provave të ruajtura në depo nuk i mungon thuajse asgjë.

Paratë nuk mbahen në depon e Gjykatës së Lartë, por ruhen në një dhomë krejt tjetër, ka sqaruar për “Vijesti” Marija Rakoviq, këshilltare për marrëdhënie me publikun e asaj gjykate./albeu.com