Sindikata e Universiteteve mbështet bojkotin e studentëve, Kovaçi thirrje pedagogëve: Të mblidhemi çdo ditë në protestë!

Sindikata e Universiteteve mbështet bojkotin e studentëve, Kovaçi thirrje pedagogëve: Të mblidhemi çdo ditë në protestë!

Kryesia e Sindikatës së Universiteteve, ka deklaruar mbështetjen për bojkotin e studentëve, ndërsa u ka bërë thirrje pedagogëve dhe trupës akademike t’u bashkohen protestave që po zhvillohen kundër qeverisë.

Aleksandër Kovaçi bëri të ditur se, duke parë vijimin e bojkotit dhe protestës së studentëve, sindikata do të jetë në mbështetje të tyre, duke vënë në dispozicion edhe trupën akademike përmes bojkotit të procesit mësimor.

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Ai u bëri thirrje gjithashtu të gjithë pedagogëve dhe anëtarëve të profesoriatit të mblidhen çdo ditë përpara godinës së Politeknikut, për të shprehur mbështetjen ndaj lëvizjes studentore.

“Kryesia e Sindikatës së Universiteteve, duke parë situatën e bojkotit nga ana e studenteve dhe vazhdimin e protestës së tyre, deklaron përkrahjen e bojkotit dhe gjithë anëtarët e trupës akademike është në dispozicion të studenteve përmes bojkotit të mësimit dhe do jemi këtu çdo ditë. Është bojkot dhe i bëj thirrje gjithë profesoriatit të mblidhemi çdo ditë para Politikenikut dhe të demonstrojmë përkrahjen e protestës së studentëve”, tha Kovaçi.


Shtuar 20.10.2026 12:56

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