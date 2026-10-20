Sindikata e Universiteteve mbështet bojkotin e studentëve, Kovaçi thirrje pedagogëve: Të mblidhemi çdo ditë në protestë!

Kryesia e Sindikatës së Universiteteve, ka deklaruar mbështetjen për bojkotin e studentëve, ndërsa u ka bërë thirrje pedagogëve dhe trupës akademike t’u bashkohen protestave që po zhvillohen kundër qeverisë.
Aleksandër Kovaçi bëri të ditur se, duke parë vijimin e bojkotit dhe protestës së studentëve, sindikata do të jetë në mbështetje të tyre, duke vënë në dispozicion edhe trupën akademike përmes bojkotit të procesit mësimor.
Të lidhura
None found
Ai u bëri thirrje gjithashtu të gjithë pedagogëve dhe anëtarëve të profesoriatit të mblidhen çdo ditë përpara godinës së Politeknikut, për të shprehur mbështetjen ndaj lëvizjes studentore.
“Kryesia e Sindikatës së Universiteteve, duke parë situatën e bojkotit nga ana e studenteve dhe vazhdimin e protestës së tyre, deklaron përkrahjen e bojkotit dhe gjithë anëtarët e trupës akademike është në dispozicion të studenteve përmes bojkotit të mësimit dhe do jemi këtu çdo ditë. Është bojkot dhe i bëj thirrje gjithë profesoriatit të mblidhemi çdo ditë para Politikenikut dhe të demonstrojmë përkrahjen e protestës së studentëve”, tha Kovaçi.