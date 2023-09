Si të përdorni ujin e orizit për rritjen dhe shëndetin e flokëve

Mos gaboni të hidhni lëngun e orizit pasi do të humbisni një sërë përfitimesh, që ua jep në lidhje me flokët, lëkurën dhe shëndetin tuaj.

Kjo pasi uji i orizit është i pasur me shumë aminoacide, vitamina, minerale dhe veti antioksiduese që shkenca ka provuar se janë të dobishme për njerëzit. Ndjekësit e rregullt të trendit të ujit të orizit besojnë se formula natyrale mund të nxisë rritjen e flokëve, të forcojë rrënjët, të ushqejë flokët, të shtojë shkëlqim dhe madje të riparojë flokët e dëmtuar.

Në këtë artikull, ne ju sjellim gjithçka që duhet të dini për ujin e orizit për flokët, nga mënyra se si ta përgatisni deri tek pse duhet.

A është uji i orizit i mirë për flokët tuaj? Ja çfarë thotë shkenca

Uji i orizit thuhet se ka shumë përfitime për flokët tuaj, kryesisht për shkak të numrit të lëndëve ushqyese që përmban. Megjithatë, nevojiten më shumë prova shkencore për të përcaktuar përfitimin e ujit të orizit për flokët. Gratë e kanë përdorur këtë ilaç për të promovuar flokë të shëndetshëm që nga kohërat e lashta. Ajo daton në periudhën Heian në Japoni, kur zonjat e oborrit lanë flokët e tyre deri në dysheme me ujë orizi. Një studim zbuloi se shpërlarja me ujin e orizit redukton me sukses fërkimin sipërfaqësor dhe rrit elasticitetin e flokëve, ndër funksionet e tjera të kujdesit të flokëve. Antioksidanti inositol është një përbërës hero i ujit të orizit që rrit vetitë e shëndetit të flokëve. Inositoli, i quajtur zakonisht vitamina B8, është një përbërës i ngjashëm me sheqerin që gjendet natyrshëm në shumë ushqime, të tilla si agrumet, fasulet dhe orizi i murrmë. Ai luan një rol në disa procese qelizore dhe konsiderohet një trajtim efektiv i flokëve.

Si ta përgatisni?

Një mënyrë e zakonshme për të bërë ujë orizi është duke e gatuar orizin në ujë të valë. Shtoni një gjysmë filxhani oriz të pazier dhe dy gota ujë në tenxheren tuaj. Lëreni të vlojë, zvogëloni zjarrin dhe ziejini orizin derisa të gatuhet. Kullojeni orizin dhe ruani ujin e orizit.

Si të përdorni ujin e orizit për flokët?

Përdorimi i ujit të orizit për flokët tuaj nuk kërkon një ndryshim të plotë në rutinën tuaj të zakonshme. Ju mund të shtoni shpëlarjen me ujë të orizit në programin tuaj në një kohë që funksionon për ju. Edhe pse vepron si një pastrues i butë, ai funksionon më mirë si shpëlarës flokësh pas shampos, në vend që ta përdorni për të larë flokët. Flokët e shëndetshëm fillojnë me një skalp të shëndetshëm. Për të filluar trajtimin e flokëve me ujë orizi, aplikojeni ujin e shpëlarjes që keni marrë në lëkurën e kokës dhe përpunoni atë nga jashtë në të gjithë flokët tuaj. Lëreni të bëjë punën e vet për disa minuta para se ta shpëlani tërësisht me ujë të ngrohtë.

Shumë preferojnë ta lënë ujin e orizit në flokë gjatë natës si maskë flokësh.

Përfitimet e ujit të orizit për flokët:

Uji i orizit mund të ketë fuqinë për të ushqyer dhe përmirësuar të gjitha llojet e flokëve, duke përfshirë flokët natyralë dhe flokët e trajtuar me ngjyrë.

#1 Forcimi i flokëve

Uji i orizit përmban disa aminoacide. Meqenëse aminoacidet janë të rëndësishme për shëndetin e flokëve, shtimi i tyre në flokët tuaj mund të ndihmojë në forcimin e tyre. Për më tepër, inositoli ka një sërë veçorish që mbështesin flokët. Për shembull, shtesat e inositolit janë treguar se ndihmojnë flokët e hollë duke reduktuar rrallimin dhe duke nxitur rritjen.

#2 I bën flokët më të lëmuar

Ju mund ta mendoni ujin e orizit si qumësht hidratues pasi lëngu shton hidratimin. Shumë nga vitaminat dhe mineralet në ujin e orizit kanë veti hidratuese që mund të depërtojnë thellë në flokë.

#3 Stimulon rritjen e flokëve

Për shkak të shumë antioksidantëve dhe vitaminave të ujit të orizit, ka të ngjarë që rritja e flokëve të jetë e mundur. Shumë nga vitaminat kryesore luajnë një rol në qarkullimin e qelizave dhe zhvillimin e folikulave të flokëve, të tilla si vitamina B, acidi folik dhe seleniumi. Plus, aminoacidet, të cilat shërbejnë si blloqe ndërtuese të proteinave, ofrojnë një trajtim që siguron forcë dhe mbrojtje për flokët. Flokët e ushqyer mirë ofrojnë një mjedis më të mirë për rritjen.