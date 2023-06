Sa shpesh duhet t’i lyeni flokët, nëse doni të mbuloni thinjat

A i lyen flokët? Sa vjeçe je? Kjo pyetje shqetëson më shumë se 90 për qind të grave që lyejnë flokët.

Nëse tashmë i lyeni flokët, më së miri do të ishte të përdorni bojëra pa amoniak, sepse kështu i dëmtoni më së paku flokët.

Ngjyrat pa amoniak janë një zgjidhje më e shëndetshme për flokët tuaj, por duhet të dini se ngjyra të tilla kanë një pigment të dobët. Përveç kësaj, bojërat natyrale nuk kanë amoniak që lidh pigmentet me flokët, por lidhet me pjesën e jashtme të flokëve. Si të tilla, ato lahen më shpejt dhe e kanë më të vështirë të mbulojnë thinjat. Prandaj, nëse tashmë keni vendosur të kaloni në ngjyra natyrale, një konsultë me një parukier mund të bëjë shumë.

Sa shpesh i lyeni varet nga ajo që dëshironi të mbuloni. Qofshin flokë gri, flokë të errët që dëshironi t’i ndriçoni… Shihni sa do të ishte më mirë t’i lyeni.

Flokë gri – për tre javë

Varësisht se sa të thinjura janë flokët, i lyeni aq shumë. Flokët gri lyhen më rrallë. Mesatarisht, flokët gri lyhen çdo tre javë.

Si të kaloni nga një ngjyrë e errët në një ngjyrë të hapur

Nëse dëshironi të kaloni nga një ngjyrë e errët në një ngjyrë të hapur, është e rëndësishme të ndiqni një rregull – bëjeni gradualisht. Kjo është metoda më radikale e lyerjes. Së pari, lyeni rrënjët, pastaj lyeni gjatësinë me një ngjyrë të lehtë. Flokët do të bëhen më të lehta me kalimin e kohës. Në këtë rast, do t’ju duhet të vizitoni më shpesh parukierin tuaj.

Lyerje me një ngjyrë – Katër javë

Lyerja me një ngjyrë është një proces i thjeshtë. Nuk kërkon që ju të nxitoni në sallon. Sigurisht, kjo varet përsëri nga flokët. Do të ishte mirë të prisni katër javë dhe më pas të lyeni.

Mirëmbajtja e rrënjëve- nga katër deri në tetë javë

Pasi t’i tregoni për herë të parë, nuk do ta vizitoni sallonin shumë shpesh. Bëni bazën dhe rrënjët së bashku. Pas katër javësh, rilyeni gjatësinë. Ju duhet të lyeni të gjithë flokët tuaj për tetë javë. Bëni më shumë nuanca, do të dukeni më natyrale.