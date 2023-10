Si të parandaloni problemet e shtrëngimit të dhëmbëve gjatë gjumit

Shtrëngimi apo kërcitja e dhëmbëve pa e kuptuar, janë simptoma që zakonisht shfaqen tek njerëzit që janë të prirur ndaj stresit, kur janë të shqetësuar, të përgjumur dhe të zemëruar. Kërcitja e dhëmbëve është një gjendje e zakonshme dhe zakonisht ndodh gjatë gjumit. Ky zakon mund të çojë në simptoma të dukshme.

Dhimbjet e forta të kokës dhe për më tepër, dhimbja e veshit në nofull janë simptoma të zakonshme të kërcitjes së dhëmbëve. Kërcitja e dhëmbëve gjithashtu mund të shkaktojë dhimbje të nofullës gjatë përtypjes. Kjo situatë ndikon negativisht në shëndetin e dhëmbëve duke shkaktuar erozionin dhe konsumimin e dhëmbëve. Kërcitja e dhëmbëve, e cila gjithashtu kontribuon në çrregullimet e gjumit, mund të ulë cilësinë e gjumit. Specialist i Kirurgjisë Estetike Ufuk Askeroglu shpjegoi simptomat dhe mënyrat për të parandaluar kërcitjen e dhëmbëve, gjë që sot vërehet te shumë njerëz, pavarësisht nga të rinjtë dhe të moshuarit. Tek njerëzit që nuk trajtohen, zmadhimi i nofullës mund të shkaktojë shtrembërim të fytyrës dhe buzë. Megjithatë, ekziston një zgjidhje efektive për të trajtuar këtë problem. Masseter botox është një metodë efektive e rekomanduar për njerëzit që kanë probleme me kërcitjen e dhëmbëve. Pas aplikimit, muskujt në zonën e nofullës ndalojnë së punuari, duke parandaluar shtrydhjen e pavullnetshme. Gjithashtu lehtëson dhimbjen e kokës, nofullës dhe veshit të shkaktuar nga kërcitja e dhëmbëve, gjë që përmirëson cilësinë e jetës së përditshme. Trajtimi i shtrëngimit të dhëmbëve jo vetëm që zgjidh problemin e kërcitjes së dhëmbëve, por gjithashtu siguron një pamje estetike duke relaksuar muskujt e nofullës. Nëse keni problem me kërcitjen e dhëmbëve, mund të konsultoheni me një specialist për të vlerësuar nëse ky trajtim është një opsion i përshtatshëm për ju.

Efekti i trajtimit të kërcitjes së dhëmbëve mund të zgjasë deri në 4 deri në 5 muaj.

Injeksionet duhet të përsëriten rregullisht për të eliminuar problemet e kërcitjes së dhëmbëve. Avantazhi më i madh i zgjedhjes së këtij trajtimi është se truri mund ta harrojë këtë lëvizje pasi nuk do të ketë tkurrje për një periudhë të caktuar kohore. Edhe pse ndryshon nga personi në person, mund të ndodhë edhe te pacientët që janë shëruar përgjithmonë. Edhe pse ndryshon nga personi në person, rezultatet e procedurës mund të zgjasin deri në dy javë, ndonjëherë brenda një dite. Ndërsa muskujt relaksohen, dhimbja do të ulet dhe vijat e imëta në mjekër do të fillojnë të pakësohen.