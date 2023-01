Si të ndaloni së menduari për ish-in tuaj: 10 mënyra për të ecur përpara

Ndarja në një lidhje apo refuzimi i dashurisë sepse ka vetëm dashuri të njëanshme, janë dy situata të vështira që çdo njeri ka përjetuar, sado që përpiqet t’i shmangë.

Pra, disa njerëz ecin përpara, por të tjerë mbeten të mbërthyer në të kaluarën, duke luftuar me ndjenjat e tyre, pasi nuk mund t’i ndryshojnë apo anashkalojnë ato për të bërë ndryshimet e nevojshme në jetën e tyre.

Healthline.com ka përpiluar 10 mënyrat kryesore se si një person mund të kapërcejë një ndarje apo zhgënjim romantik për të vazhduar më tej.

Njëkohësisht revista sqaron se kur situata e vështirë psikologjike në të cilën ndodhet personi, fillon të dëmtojë si veten ashtu edhe ata që e rrethojnë, atëherë do të thotë se dhe duhen veprime drastike.

Këtu janë 10 mënyra për të kapërcyer një zhgënjim në dashuri:

1. Njohja e realitetit

Një person mund ta perceptojë lehtësisht atë që po ndodh rreth tij, por ai vështirë se e njeh realitetin, veçanërisht kur ai është negativ ndaj tij. Pra, ekspertët i sugjerojnë dikujt që ka mbetur i zhgënjyer në dashuri, të kuptojë se një rrugëtim i përbashkët me “gjysmën tjetër” nuk do të çojë askund, pasi ka dëshira dhe “qëllime” të ndryshme. Kjo nuk do të eliminojë ndjenjat që ekzistojnë, por është një hap i parë dhe i rëndësishëm.

2. Përcaktimi i nevojave personale

Askush nuk zgjedh se me kë bie në dashuri, por mund të shohë nëse nevojat që ka nga krijimi i një lidhjeje dashurie përputhen me aspiratat që ka personi tjetër.

Pra, në rastet kur ka jo vetëm dëshira të ndryshme, por edhe një hendek të madh mes nevojave të secilës palë, është më e lehtë që emocionet të ulen.

3. Çfarë do të thotë dashuri?

Çdo person dashuron ndryshe, por kjo nuk do të thotë që të gjithë e perceptojnë dashurinë në të njëjtën mënyrë. Kështu, disa mund t’i shohin situatat më sipërfaqësisht se të tjerët.

Të kuptuarit “çfarë do të thotë dashuri” për çdo person mund të ndihmojë mjaftueshëm për të hedhur hapin tjetër.

4. Shikimi në të ardhmen dhe takimi me njerëz të tjerë

Duke parë vazhdimisht të kaluarën deri në pikën e lidhjes, gjithçka që arrin të bëjë është të kujtosh momentet e lumtura, duke injoruar të ardhmen.

Pra, ekspertët sugjerojnë t’u jepet përparësi nevojave në lidhje me të ardhmen, ndërsa diçka që mund të ndihmojë është takimi me njerëz të tjerë.

Kini kujdes megjithatë. Takimi me partnerë të rinj të mundshëm nuk do të thotë të hyni në një marrëdhënie romantike ose një përpjekje për t’u hakmarrë ndaj ish-partnerit. Përkundrazi, shërben si shembull që ka njerëz të tjerë atje që mund të jenë në gjendje të plotësojnë nevojat dhe dëshirat e personit që ka pranuar zhgënjimin romantik.

5. Prioritet në marrëdhëniet e tjera

Zhgënjimi apo ndarja romantike rrallë kapërcehet duke hyrë shpejt në një marrëdhënie tjetër romantike, pasi personi i pakënaqur zakonisht konsumohet nga akte për të mbushur boshllëqet e fundit.

Kështu, rekomandohet t’i jepet përparësi zhvillimit dhe thellimit të marrëdhënieve të tjera, si familja dhe miqtë.

6. Koha personale

Një person i dashuruar zakonisht ose bën ndryshime të vogla në pamjen e tij, ose të mëdha, për t’u dukur si ajo që mendon se është e mirë për personin tjetër. Në të njëjtën kohë, ai fillon t’i kushtojë më pak kohë vetes për të përmbushur nevojat e partnerit të tij.

Pra, pas një ndarje, është mirë që dikush t’i kushtojë kohë vetes, qoftë kjo do të thotë më shumë kohë personale, qoftë kujdesi për pamjen e jashtme.

7. Hapësirë personale

Pas një refuzimi ose ndarjeje, personi që ka ende ndjenja nuk duhet të komunikojë me “gjysmën tjetër”.

Pavarësisht nëse personi që e ka dhënë refuzimin kërkon apo jo kontakt, personi që e ka pranuar nuk duhet të përpiqet kurrë, edhe nëse ndihet gati. Një sms, një telefonatë apo një bisedë e shkurtër mund të “aktivizojë” ndjenjat, të cilat gabimisht konsiderohen se janë rizgjuar.

8. Nevojë për kohë

Ndarjet dhe refuzimi kërkojnë kohë për t’u kapërcyer dhe nuk mund të bëhen shpejt.

Personi që e gjen veten në pozicionin e pakëndshëm të refuzimit duhet të presë pak derisa ndjenjat e tij të qetësohen dhe të mos shikojë në rastin e parë për një mënyrë për t’i ndryshuar ato automatikisht.

9. Vetëdhembshuria

Personi i refuzuar do të bënte mirë, sipas ekspertëve, të merrte kohë për veten dhe të praktikonte dhembshurinë për veten. Domethënë të ndajë me vete atë që do t’i thoshte një miku nga i cili do të kërkonte ndihmë.

10. Pranimi i dhimbjes

“Si më ndodhi kjo”, është një mendim që kalon në mendjen e çdo personi që është ndarë apo ka marrë zhgënjim dashurie, ndërsa zakonisht shoqërohet me mendimin se duhet të ashpërsohen mendërisht, që të mos lëndohen më.

Megjithatë, kjo sipas ekspertëve është krejtësisht e gabuar, pasi e vetmja gjë që ia del mbanë është që personi të zhytet më thellë në emocionet e tij dhe të bëhet më i trishtuar në të ardhmen. Kështu, rekomandohet të pranoni dhimbjen dhe se është e arsyeshme të ndiheni keq. /albeu.com