Luks dhe jetë si në filma, dy shenjat e Horoskopit që “ndjekin” paratë në një lidhje

Këto shenja të Horoskopit nuk sakrifikojnë gjithçka për paratë, por u pëlqen të kalojnë mirë. Ato duan të kenë gjithmonë pranë tyre një partner që mund t’u ofrojë një jetë “të lehtë” dhe argëtuese.

Në një epokë tjetër, burrat do t’i quanim gjuetarë, ndërsa gratë sot që e “ndjekin” këtë jetë thuhet se kërkojnë… sponsor!

Yjet kanë veçuar dy shenja të Horoskopit që vendosin shumë para në jetën e tyre për këtë dhe tërhiqen nga personat që kanë portofolin plot!

Akrepi

Akrepi ka parusi shumë të lartë, jo vetëm në një marrëdhënie, por në përgjithësi në jetën e tij. Nëse nuk ka lindur i pasur dhe i përket kategorisë së atyre që duhet të punojnë për t’i marrë ato, atëherë shpesh ankohet dhe ndihet shumë i pafat që nuk mund të kalojë mirë pa u detyruar!

Pra ai tërhiqet nga personat që kanë komoditet financiar por edhe një pozicion të rëndësishëm në shoqëri dhe mund të arrijnë lehtësisht atë që duan! Pa thënë se, nëse nuk ka komoditetin t’i ofrojë vetes atë që do, atëherë këtë mundohet ta arrijë përmes dikujt tjetër. Ajo nuk do të përfitojë prej tij, thjesht do të kalojë mirë me të! Përndryshe dikush që jeton me bazat thjesht do të kalojë pa u vënë re dhe krejtësisht indiferent!

Shigjetari

Shigjetari është gëzimi i jetës! Ai është optimist, ka një sens humori, jeton për aventura, urren rutinën dhe e do qetësinë. Ai nuk po ndjek karrierë dhe nuk po bën plane të mëdha. Nëse i ndodh të arrijë mirë lart, përndryshe nuk e prish sheqerin që të shkollohet dhe të fitojë gjë. Por do të kërkojë njeriun që mund të marrë përsipër përgjegjësitë e shumta dhe barrën e rëndë të përditshmërisë në mënyrë që të ketë kokën të qetë pa shqetësime që të jetojë i shkujdesur si fëmijë dhe të shijojë çdo moment pa asnjë presion!