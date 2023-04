Si shpërtheu popullsia e Indisë dhe kapërceu Kinën, çfarë do të ndodhë më pas

Numërimi i miliona njerëzve nuk është kurrë një detyrë e lehtë, por Kombet e Bashkuara thonë se llogaritjet e tyre të fundit tregojnë se deri në fund të kësaj fundjave, India do të ketë më shumë njerëz se Kina, duke shënuar një ndryshim epokal në demografinë globale.

Shumica e botës është rritur me Kinën që mban titullin e vendit më të populluar në botë, por dekada të politikave që kufizojnë familjet me një fëmijë, ngadalësuan në mënyrë dramatike shkallën e lindjeve në Kinë, duke lejuar Indinë të ecë përpara.

Mirëpo, të jesh vendi më i populluar nuk është një titull që shumica e vendeve e lakmojnë.

Disa vite më parë, kryeministri Narendra Modi shprehu shqetësimin për “shpërthimin e popullsisë” të Indisë.

“Në Indinë e shekullit të 21-të, aftësia për të përmbushur ëndrrat fillon me një person, fillon me një familje. Nëse popullsia nuk është e arsimuar, nuk është e shëndetshme, atëherë as shtëpia dhe as vendi nuk mund të jenë të lumtur”, tha Modi.

Si u bë India kaq e madhe?

Jo çuditërisht, lindshmëria është çelësi për të kuptuar se çfarë e shtyn rritjen ose rënien e popullsisë së një vendi. Pranohet përgjithësisht se shkalla mesatare e lindshmërisë së një vendi – fëmijë për grua – duhet të jetë 2.1 që popullsia të mbajë veten. Në vitet 1960, shkalla e lindshmërisë së Indisë ishte 6, afërsisht e njëjta normë si disa vende afrikane tani. Nuk është për t’u habitur për një komb të përmasave të tij, shkalla e fertilitetit të Indisë është e pabarabartë në të gjithë vendin, duke kontribuar në një ndarje veri-jug. Në veri shkalla e lindshmërisë është më e madhe.

Sipas klasifikimit të OKB-së, India tani është një “shoqëri e plakur” që do të thotë se 7% e popullsisë së saj është 65 vjeç ose më e vjetër. Në disa vende, për shembull në Kerala në Indinë jugore, popullsia mbi 65 vjeç është dyfishuar në 30 vitet e fundit dhe tani është në 12%.

Rritja e popullsisë së Indisë po ngadalësohet

India mund të ketë kaluar Kinën në popullsinë totale, por të dhënat e OKB-së tregojnë gjithashtu se ritmi i saj i rritjes është ngadalësuar. Midis 1971 dhe 1981, popullsia e Indisë po rritej mesatarisht 2.2% çdo vit. Nga 2001 deri në 2011, kjo ishte ngadalësuar në 1.5% dhe është edhe më e ulët tani.

Në vitin 2021, popullsia e Indisë në moshë pune ishte më shumë se 900 milionë dhe pritet të arrijë në 1 miliard gjatë dekadës së ardhshme, sipas Organizatës për Bashkëpunim Ekonomik dhe Zhvillim (OECD).

Jo vetëm që kjo forcë punëtore masive – dhe relativisht e ulët – është e re, por është kryesisht anglisht-folëse, e shkolluar, duke e bërë vendin një tërheqje të madhe për kompanitë perëndimore që kërkojnë një qendër alternative të prodhimit. Mirëpo, kontributi i Indisë në pjesën e popullsisë në moshë pune në botë pritet të ngadalësohet në dekadat e ardhshme, duke i hapur rrugë një popullsie më të re punëtorësh që dalin nga Afrika.

Çfarë do të ndodhë më pas për Indinë?

Megjithëse mbetet një nga vendet më të varfra në botë për frymë, India po ngjitet lart në tabelat e ligës ekonomike globale – ekonomia e saj prej afro 3.5 trilion dollarësh është tani e pesta më e madhe në botë dhe ndër vendet me rritje më të shpejtë.

Në vitin 2023, Banka Botërore pret që India të tejkalojë të gjitha ekonomitë e tjera kryesore me rritje prej 6.6% – krahasuar me 4.3% për Kinën dhe vetëm 0.5% për Shtetet e Bashkuara, ndërsa në disa parashikime pritet të zërë vendin e tretë brenda 10 vitet e ardhshme dhe të bëhet vetëm vendi i tretë me një GDP prej 10 trilion dollarësh deri në vitin 2035. Megjithatë, pavarësisht nga pasuritë e saj, pasuria e Indisë nuk është e shpërndarë në mënyrë të barabartë.

Varfëria mbetet një realitet i përditshëm për miliona indianë dhe ekspertët thonë se ndërsa vendi ka një popullsi të madhe të rinjsh të gatshëm për të punuar, krahasuar me vendet e tjera, por shifrat tregojnë se nuk ka punë të mjaftueshme për ta./Albeu.com/