Si po e shkatërrojnë trupin tonë TikTok, Instagram dhe filmat me superheronj

Deri vonë, ne mendonim se standardet e rreme të bukurisë ishin vetëm për gratë. Një industri e tërë mode dhe bukurie që i detyron ato të drejtohen në një mënyrë jetese jo të shëndetshme që shkatërron trupin e tyre, por edhe shëndetin mendor. E megjithatë kjo është diçka që tashmë ka të bëjë me të dyja gjinitë.

Me rritjen e filmave me superhero nga njëra anë dhe mediave sociale nga ana tjetër, njeriu modern është i mbushur me standarde trupore që në rastin më të mirë janë jorealiste dhe në rastin më të keq dëmtojnë trupin. Sidomos përmes TikTok, shumë influencues në kuptimin e vërtetë të termit, pasi ata vërtet ndikojnë në një numër të konsiderueshëm të rinjsh, promovojnë një trend të quajtur “bigoreksia”.

Kjo nuk është gjë tjetër veçse demonstrimi i një zhvillimi muskulor që kufizohet me deformimin përmes stërvitjes me peshë ekstreme. Një trend që krijon pasiguri tek të rinjtë për imazhin e tyre, se ata nuk janë mjaftueshëm muskuloz, mjaftueshëm të fortë dhe në fund të fundit nuk janë mjaftueshëm mashkullorë. Në të njëjtën kohë, promovohen dieta strikte me qëllimin e vetëm për të ulur peshën dhe për të rritur masën muskulore, e cila është tmerrësisht larg një diete të ekuilibruar të mirëkuptuar.

Në një artikull të kohëve të fundit të New York Times, i është referuar gjerësisht këtij fenomeni të rrezikshëm dhe prezantohen disa nga ndikuesit. Njëri prej tyre është vetëm 16 vjeç dhe ka 400 mijë ndjekës të cilëve u jep këshilla sesi t’i ngjajnë. Vetëm mosha e tij është e mjaftueshme që çdo njeri i arsyeshëm të kuptojë se nuk është e arsyeshme dhe e sigurt të ndjekësh këshillat e një personi të tillë, por adoleshentët janë një botë tjetër.

Vetë TikTok nuk mund të impononte ndonjë standard të deformuar, ai është thjesht mjeti për ta arritur atë. Me shfaqjen e çdo filmi të ri me superhero, ka gjithmonë të paktën një nderim me titull “Transformimi i tmerrshëm i filanit për rolin”. Pavarësisht nëse po flasim për trupin e Christian Bale, apo se si Robert Pattinson u bë Batman, transformime të tilla nuk mund dhe nuk duhet të merren si model. Sidomos për aktorët, programi përcaktohet nga korniza mbytëse kohore, e cila i bën ushtrimet dhe dietën edhe më çnjerëzore.

Që një aktor të stërvitet 4 orë çdo ditë 6 nga 7 ditët e javës dhe të hajë vetëm perime të ziera dhe gjoks pule është pjesë e punës së tij dhe jo sipas dëshirës. Çdo burrë që planifikon një rutinë ushtrimesh dhe diete duhet të ketë parasysh që përveç leximit të një skenari telenovele, po bën edhe një punë tjetër, dhe nevojat e tij reale janë larg atyre të një superheroi, qoftë edhe atij që e luan atë. /albeu.com