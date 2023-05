Si ndikon përqafimi i partnerit te gratë e stresuara, rezultatet e studimit janë befasuese

Interesante janë gjetjet e një hulumtimi të ri të kryer në çifte, me synimin për të studiuar efektet e dobishme që mund të ketë një përqafim në kufizimin e stresit që mund të shkaktohet nga faktorë të ndryshëm në jetën e përditshme.

Hulumtimi i Dr Gesa Berretz nga Universiteti Ruhr në Bochum, Gjermani dhe kolegët e saj, i botuar në revistën me akses të hapur PLOS ONE, shqyrtoi efektin e një përqafimi romantik midis partnerëve përpara se pjesëmarrësit të ekspozoheshin ndaj një situate stresuese.

Në disa situata, kontakti social në fakt mund të jetë mbrojtës kundër stresit. Hulumtimet e mëparshme kanë treguar se aktivitete të tilla si masazhi, përkëdhelja e kombinuar me mbajtjen e duarve dhe përkëdhelja e kombinuar me komunikimin e dashur, të gjitha ndihmojnë në uljen e stresit tek gratë. Megjithatë, pak studime i kanë hetuar këto efekte te meshkujt, apo efektin e vetëm përqafimeve të shkurtra tek njerëzit.

Për të hetuar efektet e mundshme për reduktimin e stresit të përqafimit, Dr. Berretz dhe kolegët e saj kryen një analizë të 76 njerëzve në marrëdhënie romantike. Të gjithë pjesëmarrësit iu nënshtruan një testi stresi në të cilin iu kërkua të mbanin një krah në një banjë me ujë të ftohtë për tre minuta, ndërsa monitoroheshin dhe mbanin kontaktin me sy me një aparat fotografik. Para këtij testi, gjysma e çifteve u udhëzuan të përqafoheshin, ndërsa pjesa tjetër jo. Studiuesit matën shënues të ndryshëm të stresit, duke përfshirë nivelet e pështymës së kortizolit të pjesëmarrësve, hormoni i lidhur me stresin, para dhe pas eksperimentit.

Analiza statistikore zbuloi se gratë që përqafuan partnerin e tyre kishin sekretim më të ulët të kortizolit në testin e stresit në krahasim me gratë që nuk e përqafuan partnerin e tyre. Megjithatë, në rastin e meshkujve, nuk u vu re asnjë korrelacion i ngjashëm midis nivelit të stresit dhe përqafimit. Për më tepër, masat e tjera të stresit, të tilla si ndryshimet në presionin e gjakut ose gjendjen emocionale, nuk u treguan të ndikuara nga faktori i përqafimit.

Rezultatet e këtij hulumtimi sugjerojnë se një përqafim i shkurtër me një partner romantik mund të zvogëlojë sekretimin e kortizolit tek gratë që përballen me situata stresuese sociale, si provimet e shkollës, intervistat për punë ose prezantimet.

Hulumtimet e mëtejshme mund të hetojnë nëse përqafimi me miqtë platonikë është në gjendje të japë efekte të ngjashme. Studiuesit shprehën gjithashtu nevojën për të kryer hulumtime mbi efektet përkatëse që mund të ketë shkaktuar pandemia e koronavirusit.

Studime të tilla të popullsisë mund të eksplorojnë nëse kufizimet sociale që i mbajnë njerëzit larg kontaktit social mund të lidhen me rritjen e vërejtur të ankthit dhe depresionit gjatë pandemisë.

Ekipi i shkrimit arrin në përfundimin se: “Si grua, përqafimi i partnerit tuaj romantik mund të parandalojë përgjigjen akute të stresit të trupit tuaj.”