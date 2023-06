Si mund ta ndihmoni partnerin tuaj kur është i stresuar

Ju nuk mund të kontrolloni ankthin e një personi tjetër, sado që dëshironi. Por ka mënyra se si mund të silleni për të qenë një aleat i mirë. Nëse partneri juaj po përballet me stresin që po e dëmton atë, lexoni më tej për të zbuluar se si mund t’i qëndroni me të vërtetë pranë.

Vini re shenjat

Sipas Fani Zafeiridou, psikologe konsulente – psikoterapiste, ekzistojnë tre mënyra kryesore të ankthit: ankthi i përgjithësuar, ataku paniku dhe ankthi social. “Shumica e simptomave të çrregullimit të ankthit përfshijnë shqetësimin ose ndjenjën e mbingarkesës, lodhjen e lehtë, vështirësinë në përqendrim, nervozizmin e shtuar, tensionin e muskujve, vështirësinë në kontrollimin e ankthit dhe probleme me gjumin”, thotë ajo. Por përsëri, kjo nuk do të thotë se të gjithë do të shfaqin saktësisht të njëjtat shenja.

Ankthi social është mjaft i zakonshëm dhe ndodh kur një person ndihet “shumë i shqetësuar për të qenë rreth njerëzve të tjerë”. Ata mund ta kenë të vështirë të flasin me të tjerët ose të shqetësohen se do të poshtërohen, gjykohen ose refuzohen prej tyre. “Të shqetësohesh për ditë ose javë përpara një ngjarjeje ku do të jenë njerëzit e tjerë, të qëndrosh larg vendeve ku janë njerëzit e tjerë, të kesh probleme për të bërë miq dhe të ndjesh stomakun të shtrënguar kur njerëzit e tjerë janë afër” janë të gjitha shenjat e ankthit social”, shpjegon specialistja.

Anasjelltas, dikush që përjeton një atak paniku mund të ketë “sulme të papritura dhe të përsëritura të frikës intensive, pra, sulme paniku, të cilat shoqërohen me ndjenjën e humbjes së kontrollit të trupit, ndjenjën e humbjes së kontaktit me mjedisin, etj. ” Të kuptuarit e ndryshimit midis këtyre llojeve të stresit do t’ju ndihmojë t’i dalloni ato edhe tek partneri juaj.

Edukoni veten

“Është e rëndësishme që të dy partnerët të mësojnë për stresin dhe të kuptojnë vërtet se cilët janë shkaktarët”, thotë Fani Zafeiridou. Njohja me shenjat e përshkruara më sipër dhe identifikimi i atyre specifike që vlejnë për të dashurin tuaj është një fillim i mirë. Por ka edhe teknika fizike që mund t’i bëni së bashku në kohë stresi.

“Sado e thjeshtë që tingëllon, të ‘armatosesh’ me disa teknika të frymëmarrjes dhe t’i përdorësh ato si udhërrëfyes kur i dashuri juaj është i stresuar mund të jetë një mjet shumë i dobishëm”, thekson ajo. Ju mund të provoni, për shembull, këtë ushtrim të thjeshtë të frymëmarrjes për relaksim.

Dëgjo

Ju mund të bëni të gjitha kërkimet në botë, por kur bëhet fjalë për ankthin e partnerit tuaj, është e rëndësishme t’i lini të flasin. “Lëreni të flasë si ndihet pa e gjykuar”, thotë psikologia. Edhe nëse ankthi juaj nuk ka kuptim për ju, thjesht dëgjimi do t’ju ndihmojë ta shihni situatën më qartë.

Ajo që definitivisht nuk dëshironi të bëni është të filloni të përdorni logjikën për t’i provuar asaj se nuk ka arsye që ajo të shqetësohet. “Shumicën e kohës, nëse nuk flisni me një fëmijë, personi tashmë e di dhe përfundon duke u ndjerë më keq”, thekson eksperti.

Por ajo që mund të bëni është të bëni pyetje të vërteta dhe jo gjykuese për të inkurajuar një bisedë të sinqertë për atë që ajo ndjen. “Pyeteni nëse ka ndonjë ide se nga vjen ky ankth. Ky mirëkuptim mund të ndihmojë shumë”.

Shprehni verbalisht mbështetjen tuaj

“Lërini partnerin tuaj të kuptojë se ju ende e doni, mbështesni dhe respektoni atë”, thotë Fani Zafeiridou. “Shumë njerëz shqetësohen se do t’i humbasin këto gjëra nëse zbulojnë ankthin e tyre.”

Shqendroni atë

“Studimet tregojnë se shpërqendrimi lehtëson qendrën e stresit të trurit”, thotë ekspertja. Pra, kur partneri juaj fillon të ndihet i shqetësuar, mos hezitoni ta nxirrni për një film, darkë, pazar ose shëtitje nëpër lagje.

Mos e nënvlerësoni stresin

“Ndaloni së stresuari”, “mos u shqetësoni”, “çfarë nuk shkon përsëri me ty?” janë disa nga frazat që nuk duhet t’i thoni partnerit që është në ankth. “Këto fraza shpesh i bëjnë njerëzit edhe më të shqetësuar”, thotë psikologia. Nëse ai thjesht mund të “ndalojë së shqetësuari”, ai do ta bënte. Fatkeqësisht, stresi është më i ndërlikuar se kaq. “Ata ndoshta kanë një amigdalë tepër aktive, një pjesë të trurit të përfshirë nga frika dhe një korteks paraballor joaktiv, pjesa e trurit që mund të veprojë si frenues.”

Duke e quajtur partnerin tuaj “të çmendur” mund t’i bëjë ata të ndihen të gjykuar, gjë që “do t’i bëjë ata më pak të prirur për të kërkuar ndihmë profesionale”, thotë eksperti. “Që terapia të jetë efektive, ai duhet të ndihet i sigurt dhe i hapur për frikën e tij dhe nga vijnë ato.”

Mos e merrni fajin

Është mirë të jesh një aleat kuptimplotë për partnerin tënd të stresuar, por nuk është mirë të lejosh që stresi të kontrollojë jetën tënde. “Qëllimi është të jeni mbështetës, jo të bëheni më të shqetësuar apo të ndryshoni rrënjësisht jetën tuaj për të relaksuar partnerin tuaj në ankth”, thotë psikologia. “Kjo heq nevojën që individi të merret dhe të kapërcejë stresin e tij.” Në vend të kësaj, fokusi duhet të jetë gjithmonë te përparimi dhe përmirësimi, jo te hapësira që stresi të pushtojë jetën e të gjithëve.

Pyesni se si mund të ndihmoni

Kur ndiheni sikur nuk mund ta ndihmoni partnerin tuaj, mbani mend: Nuk keni pse të merrni me mend ose të mbështeteni te terapistë dhe kërkime. Ju thjesht mund të pyesni se si mund të jeni mbështetës. “Disa njerëz duan që dikush t’i motivojë të dalin jashtë, ndërsa të tjerët kanë nevojë për hapësirë dhe kohë”, thotë Fani Zafeiridou. Dhe nëse keni dyshime, bëni gjënë më të thjeshtë: Pyesni!