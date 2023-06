Disa arsye pse duhet të përqafoheni më shumë me partnerin tuaj

Kur ktheheni në shtëpi pas një dite të gjatë dhe jeni të rraskapitur fizikisht, mendërisht dhe madje edhe emocionalisht, të përshëndetesh nga partneri me një përqafim të hapur dhe të ngrohtë mund të jetë gjëja më ngushëlluese. Në ato momente, ju ndoshta ndiheni të dashur, të kuptuar dhe të mbrojtur. Pesha e botës duket se ju bie nga supet. Përqafimi me butësi dhe kohëzgjatje është një sjellje e veçantë prekëse e dashur që zakonisht ndahet vetëm me ata që kemi shumë afër.

Në pak studime që janë bërë për marrëdhëniet e përkushtuara romantike, koha mesatare e kaluar duke u përqafuar është rreth 30-40 minuta dhe ndodh 3 deri në 5 herë në javë. Çiftet zakonisht përqafohen në shtrat para dhe pas seksit, si dhe në mëngjes. Nuk ka asnjë mënyrë “të duhur” për t’u përqafuar me partnerin tuaj. Disa çifte, për shembull, preferojnë të shtrihen anash, ndërsa çifte të tjera shtrihen përballë njëri-tjetrit dhe kryqëzojnë këmbët ose pushojnë në divan. Asnjë studim nuk tregon se si “dispozitat” specifike ndikojnë në marrëdhënie – nëse ndikojnë.

Hulumtimet tregojnë shumë përfitime shëndetësore psikologjike, fiziologjike dhe relacionale nga sjelljet e dashura mes partnerëve që përfshijnë prekjen, dhe përqafimi është në mesin e tyre. Sipas studimeve empirike, këtu janë katër (më shumë) arsye për t’u përqafuar më shpesh me partnerin tuaj.

Përqafimet e gjata përmirësojnë kënaqësinë e marrëdhënies

Në një studim eksperimental, përqafime më të gjata për çiftet e martuara rezultuan në kënaqësi statistikisht më të lartë në marrëdhënie. Ky zbulim ishte veçanërisht i dukshëm pasi çiftet që shtuan përqafimet e dashura u krahasuan me çiftet që rrisnin kohën që kalonin së bashku gjatë vakteve dhe ata që nuk ndryshuan sjelljen e tyre.

Përqafimet e gjata ndihmojnë për të mbajtur fokusin te partneri juaj

Të njëjtin studim të cituar më sipër, përqafimi i zgjatur me bashkëshortin parashikoi gjithashtu perceptime statistikisht më të ulëta për opsionet e disponueshme jashtë marrëdhënies, si për shembull njerëzit e tjerë ose të qenit beqar. Duke rritur përkëdheljet, fokusi bëhet te partneri ynë romantik në krahasim me të menduarit “çfarë tjetër ka atje?”.

Përqafimet e gjata çlirojnë oksitocinë dhe nxisin emocione pozitive

Jo çuditërisht, përqafimet e dashura dhe të gjata çlirojnë oksitocinë, e njohur si “hormoni i përqafimit”. Oksitocina është një hormon natyral i dashurisë që na ndihmon të ndihemi më afër partnerëve tanë. Kur përqafohemi, ndjejmë një valë emocionesh pozitive si dashuria, adhurimi dhe besimi. Ndërsa përqafimi zakonisht ndodh rreth aktivitetit seksual, ai konsiderohet një formë kujdesi dhe jo sjellje seksuale.

Përqafimet e gjata pas seksit i sjellin dobi marrëdhënies

Në një studim, kohëzgjatja dhe cilësia e dashurisë pas seksit, duke përfshirë përqafimin, u shoqërua me kënaqësi më të madhe seksuale dhe më të gjerë në marrëdhënie. Koha pas seksit paraqet një mundësi të rëndësishme lidhjeje për çiftet. Çiftet mund ta përdorin këtë kohë për të qenë afër njëri-tjetrit fizikisht dhe emocionalisht, për të ndarë mendimet dhe ndjenjat e tyre ose për të mos thënë asgjë fare. Në periudhën pas seksit, përqafimi mund të jetë një komponent kritik që do të rrisë kënaqësinë në të ardhmen.

Përpara se… të planifikoni një seancë përkëdheljeje me partnerin tuaj, është e rëndësishme të theksoni se jo të gjithë kanë të njëjtën tolerancë ndaj dashurisë fizike. Disa njerëz, madje edhe ata në marrëdhënie dashurie romantike, mund të kenë një prag të ndryshëm për sa shumë duan të preken. Sapo rezervuari i dashurisë të dikujt të jetë i mbushur, çdo sjellje shtesë e përzemërt që përfshin prekjen, edhe nëse është me qëllime të mira, mund ta varfërojë atë. Kjo është arsyeja pse është e rëndësishme të kontrolloni me partnerin tuaj se sa dhe nëse ai dëshiron që ta përqafoni.

Mos harroni se përqafimi nuk duhet gjithmonë të çojë në seks dhe mund të jetë një komponent i rëndësishëm për shëndetin dhe mirëqenien e përgjithshme të një marrëdhënieje romantike. Ka shumë përfitime nga përqafimi i zgjatur, por vetëm nëse mbajmë komunikim të hapur dhe jemi të sinqertë me veten dhe partnerët tanë për nevojat tona.