Gjeste të vogla, por me dashuri të madhe, këto veprime do t’ju përmirësojnë lidhjen

Ekziston një mendim i gabuar se në një marrëdhënie, gjestet e mëdha janë ato që duhet të marrin të gjithë meritat dhe që bëjnë diferencën, por nëse duam të flasim siç duhet, e vërteta qëndron ndryshe. Në veprimet e vogla, të thjeshta, të përditshme që shprehin dashurinë, interesin dhe e bëjnë çiftin vërtet mirë dhe të lumtur së bashku.

Marrëdhëniet njerëzore nuk janë aspak një detyrë e lehtë. Ato duan punë, reciproke jo të njëanshme, kompromise, lëshime dhe komunikim. Që në fund të ditës mund të shtriheni në shtrat dhe të mendoni se po, keni një marrëdhënie të fortë dhe mund ta mbani atë, ndiqni shembujt e mëposhtëm:

Veprime të vogla që ju tregojnë kujdes

Dallimi në një marrëdhënie vjen nga gjërat në dukje shumë të parëndësishme, shumë të vogla të përditshmërisë, veçanërisht nëse është një marrëdhënie afatgjatë, ku do të keni ndjerë se po largoheni nga partneri juaj ndonjëherë, dhe sigurisht e kundërta gjithashtu. Fillon duke bërë një filxhan kafe në mëngjes edhe për të, para se të ngrihet nga shtrati. Ose më mirë akoma, mëngjes për të dy. Është mendimi që ka më shumë rëndësi, pastaj veprimi.

Thuaj faleminderit

Është një fjalë me shumë kuptim. Thuaj faleminderit për pastrimin e enëve pas darkës, edhe nëse ishte radha e tij. Jepni një arsye të mirë për sjelljen e tij të mirë dhe tregojini atij se e vlerësoni vërtet atë. Është e rëndësishme të shprehni mirënjohjen që është pjesë e jetës suaj dhe se sa shumë do të thotë për ju, dhe jo vetëm ta tregoni atë kur ai bën diçka të mirë për ju.

Mos lejoni që celulari të jetë gjatë gjithë kohës mes jush

Duhet të ketë kohë cilësore kur jeni bashkë dhe nëse telefoni bie gjatë gjithë kohës ose nëse vazhdimisht e ktheni vëmendjen atje, kjo nuk ju ndihmon, veçanërisht nëse nuk jetoni ende bashkë. Instagram, Facebook, emailet mund të presin. Studime të ndryshme kanë treguar se marrëdhënia me celularin ndikon ndjeshëm në shëndetin e jetës suaj personale. Edhe në komunikim. Nëse jeni të zemëruar me të për ndonjë arsye dhe jeni larg, kufizoni mesazhet në atë moment dhe merrni kohën tuaj. Problemet duhet të diskutohen gjithmonë ballë për ballë, ose nëse kjo nuk është e mundur, të paktën përmes telefonit. Mesazhet e irrituara sjellin vetëm grindje.

Më jep një përqafim

Mund të duket si lëvizja më e thjeshtë dhe klasike në një lidhje, por me kalimin e kohës kontakti fizik kufizohet për disa arsye dhe lidhja mes jush humbet. Mundohuni të shmangni lëvizjet kalimtare që kanë sjellë rutinë në marrëdhënie, por bëni atë përqafim të papritur që tjetri nuk e pret, mbajini dorën në makinë ose ndërsa shikoni një film. Jo gjithmonë, por është mirë të bashkohemi në mënyra kaq të thjeshta.

Gjeni kohë për veten

Në gjithë këtë kaos që mbizotëron, në punët që të hanë shumë kohë nga përditshmëria dhe telekomunikacioni, nuk gjen kohë as për veten. Të shpenzosh kohë me veten, qoftë kjo do të thotë të punosh për pamjen tënde apo thjesht të ndjekësh interesat e tua, jo vetëm që garanton që të ndihesh i përmbushur në ditën tënde, por që do të jesh versioni më i mirë i vetes dhe mundi për të shijuar më mirë kohën që do të kalosh me marrëdhënien tuaj.