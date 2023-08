Shoferi i linjës Kamzë-Bërxullë rrezikoi jetën e qytetarëve duke drejtuar autobusin me bërryla, policia e gjobit vetëm me 150 mijë lekë (VIDEO)

Ditën e djeshme në media u denoncua një shofer i linjës Kamzë-Bërxullë, i cili drejtonte automjetin në mënyrë të papërgjegjshme.

Shoferi shihet me telefon në dorë ndërkohë që mban timonin me bërryla gjatë kohës që drejton mjetin.

“Shoferit të linjës Kamëz-Bërxull i duket vetja Schumacher, i jep timonit me bërryla ndërkohë që mban telefonin me dy duar dhe sheh TikTok”, thuhej në denoncimin e djeshëm.

Policia rrugore bën me dije se ka ndëshkuar me masën administrative 15 000 lekë, drejtuesin e autobusit , i cili është filmuar nga pasagjerët, duke përdorur celularin gjatë drejtimit të automjetit, në kundërshtim me nenin 171 të Kodit Rrugor.

Policia i bën thirrje shoferëve dhe qytetarëve që të zbatojnë rregullat e qarkullimit rrugor për të shpëtuar jetë./albeu.com/