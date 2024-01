Shkurt 2024: Gjithçka që duhet të dini për planetët dhe shenjat

Muaji i dashurisë dhe i hapjes së Triadës është këtu, i ngarkuar me jo pak të mira dhe pritshmëri, ndaj le të shohim se çfarë ka në menunë e tij astrologjikisht dhe si do të ndikojë te shenjat!

Mërkuri, në datën 02.05, 07:10, kalon te Ujori dhe ju mbush me frymëzim, ide dhe ekstroversion, në radhë të parë përfaqësuesit e kësaj shenje, por edhe Demi, Luani dhe Akrepi. Është koha e duhur për të filluar diçka krijuese dhe origjinale, për të komunikuar mendimet tuaja dhe për të blerë pajisje elektrike ose pajisjen tuaj të preferuar!

Mbani mendjen tuaj të hapur, jini krijues, gjeni mënyra dhe zgjidhje të pazakonta për çështjet tuaja dhe mos u përpiqni të ndiqni rrugën e gabuar sepse nuk do të funksionojë për ju! Tani nëse disa prej jush hasin çuditshmëri dhe ekscentricitet në kontaktet tuaja, thjesht jini të durueshëm! Gaforret dhe Bricjapët do të gjeni zgjidhje, por edhe mënyra për të rritur të ardhurat dhe për të kënaqur dëshirat tuaja dhe ju Dashi dhe Peshoret do të takoni shumë njerëz dhe – pse jo– do të gjeni edhe atë që ju përshtatet, nëse jeni të lirë. dhe e bukur.

Më datë 23.02.09:29 hyn te Peshqit, duke ju dhënë frymëzim dhe duke forcuar prirjet artistike juve Peshqve, por edhe Virgjëreshave, Binjakëve dhe Shigjetarit. Në çështjet praktike, sigurisht që do të deklaroni dobësi, por një pushim do t’ju bëjë mirë për t’u çlodhur dhe për t’i parë gjërat nga një këndvështrim tjetër. Akrepat dhe Demi, sukseset në fushën e dashurisë do t’ju hanë mendjen. Luanët dhe Ujorët në para do e humbisni pak busullën, por në ndjenja do përparoni. Gaforret dhe Bricjapët do të gjejnë mënyrën për të shprehur mendimin, idetë dhe opinionet tuaja, pa hapur… vrimën e hundës!

Hëna e re e muajit zhvillohet në datën 10/02, ora 00:58, në orën 20° 40′ të Ujorit e cila vjen për të mbyllur rrathët dhe… gjysmërrethët dhe ju imponon urdhrin e ri… të gjithë, Ujori dhe më pas Luanët, Demi dhe Akrepi , duke ndryshuar plotësisht faktet në sferën tuaj profesionale, familjare dhe personale. Ndryshime… lart, financiarisht, do të keni Gaforre dhe Bricjap dhe seksualisht, siç duket gjithçka, do të prekni tavanin. Dashi dhe Peshorja, dashuria ndoshta do t’ju godasë fort, ndërsa Binjakët dhe Shigjetarin do të hapni krahët për aventura të reja, ndoshta në vende të tjera.

Marsi, më 13/2, ora 08:05 hyn te Ujori , duke shkaktuar turbullira në jetën e Ujorëve, Luanëve, Demit dhe Akrepëve. Do të merrni iniciativa, do të jeni aktivë, do të merreni me perëndi dhe demonë dhe sigurisht ju Demi, Akrepi dhe Luanët do të jeni ata që do të jeni më të fortë , pasi do t’ju duhet të mbyllni fronte të ndryshme dhe të shuani zjarret në marrëdhëniet tuaja familjare, profesionale apo e shtëpisë tuaj. Ndonjëherë do të ndiheni sikur nuk mund të duroni më, por një raund i ri do t’ju detyrojë të gjeni veten përsëri në dele. Gaforret dhe Bricjapët do të keni një… të përzier nga ulje-ngritjet tuaja financiare dhe seksuale. Binjakët, Dashi dhe Peshorja, një erë e fortë do… t’ju marrë dhe të ngrejë marrëdhëniet tuaja romantike, miqësore dhe shoqërore dhe nuk do ta dini se ku do t’i… hedhin!

Në datën 16/02, në orën 18:05 , Venusi hyn në Ujor, për të ndryshuar sentimentalitetin tuaj dhe për t’u çliruar nga klishetë dhe prangat. Jini spontan, të sinqertë, të veçantë dhe mos hezitoni t’i dorëzoheni një dashurie, edhe nëse ajo është krejtësisht jashtë standardeve tuaja. Ju Peshorja dhe Dashi mund të festoni, pasi jeni rikthyer në skenën e dashurisë, ndërsa Binjakët dhe Shigjetarët, Gaforret dhe Bricjapët, përgatituni sepse libidoja do t’ju vërë në gatishmëri seksuale, duke ju çmendur.

Hyrja e Diellit në Peshqit bëhet në datën 19.02.12:43 dhe automatikisht ju peshqit Virgjëresha, Shigjetari dhe Binjakët jeni të ftuar të lini mënjanë urrejtjen dhe pasionet dhe të humbni në botën tuaj magjike. Mbushuni me energji pozitive, besim dhe shpresë dhe ofroni dashurinë, kujdesin dhe simpatinë tuaj për ata njerëz që kanë nevojë. Lëreni imagjinatën tuaj të lirë, ëndërroni për një të nesërme më të mirë dhe mos iu nënshtroni prirjeve melankolike dhe ndjenjave të pakëndshme. Luanët dhe Ujorët Interesi juaj do të kthehet në financat tuaja – ose të paktën kështu dëshironi – por do të jeni të djegur nga epshi dhe dëshirat. Akrepi dhe Demi do të japin ndryshimin tuaj me dashuri.

Hëna e Plotë e muajit zhvillohet më 24/02, ora 14:28 në orën 05° 22′ të Virgjëreshës duke prekur shenjat e Kryqit të Ndryshueshëm (Binjakët, Virgjëresha, Shigjetari dhe Peshqit). Ndoshta do të dalin në dritë të vërteta që do t’ju vënë në siklet ose nuk do dini si t’i trajtoni ato, megjithatë, është e nevojshme që rruga juaj e ardhshme t’i trajtojë ato. Nga ana tjetër, do të keni mundësinë të sqaroni peizazhin në marrëdhëniet dhe partneritetet tuaja dhe t’i vendosni ato në një bazë tjetër. Në aspektin romantik dhe financiar, ju Akrepat, Luanët dhe Ujorët nuk do të keni më pritshmëri të mëdha, ndërsa për ju Bricjapët dhe Gaforret, gjithçka do të zbërthehet dhe do të dini si të lëvizni për të zgjidhur çështjet burokratike!