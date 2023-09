Shkatërrohet karteli ballkanik i drogës, kapet 2.7 kokainë e fshehur në anije, arrestohen 6 persona

Një kartel ballkanik i drogës ëhstë shkatërruar nga Europol dhe janë sekuestruar 2.7 tonë kokainë që ishte fshehur në bordin e një anije.

Gjashtë persona kanë rënë në pranga në kuadër të operacionit, teksa janë kryer kontrolle në 15 shtëpi, dy automjete, ora luksoze dhe mbi 550 000 euro para chash.

Operacioni i udhëhequr nga Serbia, bëri pjesë të saj autoritete policore nga Brazili, Kroacia, Franca, Polonia, Portugalia, Spanja dhe Sllovenia dhe u mbështet nga Qendra e Analizës dhe Operacioneve Detare – Narkotikët.

Departamenti i Policisë Kriminale të Serbisë në Beograd, në janar të vitit 2022 ka nisur një për këtë kartel droge, që besohet të jetë i përfshirë në trafikun me shumicë të kokainës nga Amerika e Jugut në BE.

Aktivitetet e zbatimit të ligjit kundër këtij rrjeti u shtrinë në autoritetet në të gjithë BE-në dhe më gjerë, duke rezultuar në një hetim të madh ndërkombëtar të koordinuar nga Europol. Organizata në shënjestër u dyshua shpejt për organizimin e dërgesave shumëtonëshe të kokainës nga Brazili në BE.

Inteligjenca operative vuri në dukje se kapitenët nga kombësia ukrainase dhe çeke udhëtuan disa herë në Capo Verde ose vende të tjera në Afrikën Perëndimore për të përgatitur anijen e tyre për operacione kontrabande. Informacioni operacional i zbuluar së fundmi zbuloi se anija ndodhej në Brazil. Ndërkohë që kjo u mundësoi autoriteteve braziliane dhe spanjolle, të mbështetura nga MAOC-N, të monitoronin nga afër lëvizjet e saj.