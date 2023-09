Shenjat e horoskopit që “marrin flakë” shumë shpejt

Ne të gjithë luftojmë për të kontrolluar emocionet tona ndonjëherë, por ka disa shenja sipas astrologëve që i përjetojnë ato në ekstreme – pavarësisht nëse kjo reflektohet në sjelljen e tyre apo jo. Kur shprehen emocionalisht mund të shkaktojnë probleme në marrëdhëniet e tyre personale. Por kur i mbajnë ndjenjat brenda, rrezikojnë të zhvillojnë probleme psikosomatike. Një shkëmb përpara dhe një përrua prapa, atëherë, për përfaqësuesit e mëposhtëm veçanërisht të ndjeshëm të zodiakut.

Gaforrja: Është shenja që i jeton intensivisht emocionet, si ato të këndshmet ashtu edhe ato të vështirat. Kur është në humor të mirë, do t’i mbulojë me dashuri ata që e rrethojnë, por kur është në humor të keq, do të bëhet një sferë negativiteti – diçka që mund ta ndiejë, në mënyrë që të distancohet nga të gjithë në mënyrë që të mos i lëndojë. Të paktën ai shpreh qartë ndjenjat e tij dhe nuk sulmon në mënyra indirekte.

Peshqit: Një tjetër shenjë shumë e ndjeshme, e cila ndryshon humor në një fraksion të sekondës, shpesh duke e vënë veten në një pozicion të sikletshëm kur kupton se çfarë ka bërë, pasi gjatë një shpërthimi emocional nuk është në gjendje të mendojë dhe të veprojë qartë. Ai mund të shqetësohet për gjërat më të thjeshta, të cilat do ta zhytin atë në mjerim ose do ta çojnë në zemërim infantile. Por, ndryshe nga Gaforrja, ai gjithashtu ka shumë të ngjarë të përvetësojë çdo gjë që e bën atë të zemëruar ose të mërzitur.

Akrepi: I famshëm për zemërimin e tij, ai i ndjen intensivisht të gjitha emocionet dhe nuk mund t’i fshehë ato – ato janë të lyera në të gjithë fytyrën e tij. Por të paktën ai mund të gjejë mënyra alternative për t’i kanalizuar ato, për shembull duke u ushtruar kur është nervoz ose duke dëgjuar muzikë melankolike kur është i shtrirë. Ai gjithashtu, në vend që të hakmerret ndaj personit që është burimi i vuajtjes së tij, mund të preferojë të çlirojë energjinë e tij duke u kujdesur për ata që do.