3 shenjat e horoskopit që ju “vënë vizën” nëse mbeteni pa lekë

Ata nuk janë bërë për të duruar varfërinë dhe vështirësitë. Pavarësisht se sa shumë ju duan, nëse nuk mund t’u ofroni atë që duan, ata do t’ju lënë pa u menduar. Le të shohim se për cilat tre shenja po flasim dhe sigurisht t’i analizojmë ato:

LUANI

Gruaja Luan ka mësuar të jetojë në rehati dhe luks. Që në momentin e parë që ajo ishte me ty, padyshim që e kishe dashuruar. Asaj nuk i mungonte asgjë. Ti ishe bujar, duar hapur dhe i ofrove asaj një jetë mbretërore. Por që në momentin që keni humbur gjithçka dhe jeni në asin, dijeni që edhe ju do të jeni vetëm. Kjo grua nuk njeh varfëri dhe vështirësi. Ajo nuk duron të jetojë me bukë e ullinj dhe të thotë faleminderit. Ajo do të largohet në mënyrë që të mund të krijojë një marrëdhënie të re që do t’i japë asaj atë që i keni dhënë në kohë të mira ose më shumë.

PESHORJA

Gruaja Peshore është një kopje e Luanit, të cilën e analizuam pak më lart. Janë… të njëjtat. Nuk mund të jetojë në mjerim dhe varfëri. Peshorja nuk do qëndrojë në një lidhje ku i mungon luksi dhe rehatia. E humbe… Ajo tashmë ka shkuar diku tjetër.

PESHQIT

Për Peshqit paratë nuk kanë rëndësi, ndryshe nga dy zonjat e tjera të zodiakut që përmendëm pak më lart. Gruaja Peshq nuk i duron dot problemet. Ajo është e dobët si karakter dhe nuk mund të luftojë dhe të të mbështesë. Ajo do t’ju lërë të kujdeseni për veten tuaj. Ajo do t’ju shohë duke u “mbytur”, por nuk do të bëjë asgjë për t’ju shpëtuar. Po, do t’ju lërë dhe do të kërkojë paqe dhe siguri në një marrëdhënie të re.