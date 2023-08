SHBA-Rusi marrëveshje për dërgimin e një astronauti amerikan në Stacionin Ndërkombëtar të Hapësirës

Autoritetet hapësinore të Rusisë dhe Shteteve të Bashkuara kanë rënë dakord për një fluturim shtesë të anijes ruse Soyuz MS që do të transportojë një astronaut amerikan në Stacionin Ndërkombëtar të Hapësirës (ISS), njoftoi sot agjencia e lajmeve Interfax.

Kjo është një shenjë e rrallë e bashkëpunimit dypalësh, në një periudhë veçanërisht të tensionuar marrëdhëniesh mes dy vendeve, për shkak të luftës në Ukrainë.

Misioni është pjesë e një marrëveshjeje midis agjencisë ruse të hapësirës Roskosmos dhe NASA-s së Shteteve të Bashkuara për misione të kryqëzuara në ISS.

“Një nga amerikanët në fakt ka qëndruar (në ISS) për dy misione. Ne shtuam një fluturim tjetër për të kompensuar kohën e kaluar në stacion,” tha për Interfax Sergei Krikalev, drejtor ekzekutiv i kompanisë shtetërore për programet me njerëz.

“Ky është një biznes me përfitim reciprok, ne ndërveprojmë me njëri-tjetrin dhe kërkojmë opsionin më të mirë”, tha ai.

Programi hapësinor i Rusisë pësoi një goditje të madhe këtë javë kur anija kozmike pa pilot Luna-25 u rrëzua ndërsa po përpiqej të ulej në polin jugor të Hënës, tre ditë përpara se Chandrayaan-3 i Indisë ta bënte këtë me sukses.

Program i përbashkët në ISS

Uashingtoni dhe Moska ruajnë bashkëpunimin e tyre në hapësirë ​​edhe pse marrëdhëniet e tyre kanë arritur nivelin më të ulët në dekada për shkak të luftës në Ukrainë , me astronautët që qëndrojnë së bashku në Stacionin Ndërkombëtar të Hapësirës.

Bazuar në një marrëveshje të nënshkruar vitin e kaluar si pjesë e programit të Stacionit Ndërkombëtar të Hapësirës, ​​për fluturime të kryqëzuara, tre kozmonautë rusë do të fluturonin në anijen amerikane të Crew Dragon dhe tre astronautë amerikanë në anijen ruse Soyuz MS në periudhën 2022-2024.

Rusia ka njoftuar se do të largohet nga ISS dhe do të instalojë stacionin e saj hapësinor në një moment në të ardhmen, megjithëse planet se si dhe kur do të bëhet kjo janë ende në diskutim.

ISS, një laborator shkencor me madhësinë e një fushe futbolli që orbiton rreth 400 kilometra nga Toka , është drejtuar vazhdimisht për më shumë se dy dekada nën një partneritet të udhëhequr nga SHBA-Rusi, në të cilin marrin pjesë edhe Kanadaja, Japonia dhe 11 vende evropiane.

