“Serbia nuk interesohet për dialog”, Kurti për gazetën austriake: Perëndimi s’po na kushton aq rëndësi sa Vuçiçit

Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti ka folur për zhvillimet më të fundit në Kosovë dhe Beëograd, lidhur me dialogun, asosacionin e komunave serbe apo edhe marrëdhëniet me aleatët Perëndimorë.

Duke folur për gazetën austriake “Der Standard”, kreu i qeverisë së Kosovës tha se nuk po trajtohet njësoj sikurse presidenti i Serbisë, Aleksandër Vuçiç.

“Në përgjithësi, nuk ndjej se më trajtojnë njësoj. Perëndimi ka njëfarë frike nga potenciali destabilizues i Serbisë – dhe nga ana tjetër, ekziston naiviteti të mendosh se Serbia mund të detyrohet të kthehet së shpejti përsëri në Perëndim”, tha Kurti.

Sipas tij, vendet e Ballkanit Perëndimor “po bien në një gropë, skajet e së cilës janë aktualisht pritshmëri të ulëta të Vuçiç-it, por pritshmëri të larta afatmesme prej tij”.

Duke folur për dialogun në bazë të propozimit franko-gjerman, Kurti tha se Serbia nuk është aspak e interesuar për një marrëveshje kornizë me Kosovën.

“Së pari duhet të negociohet një marrëveshje kornizë ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Mendova se ishte e mrekullueshme. Por Vuçiç ka thënë vazhdimisht se nuk është i interesuar për një marrëveshje të tillë kornizë. Ai është i interesuar për menaxhimin e krizave, për fenomenin e zjarrfikësit. Ju ndezni zjarre, pastaj vishni shpejt një xhaketë tjetër dhe thoni, unë mund ta shuaj zjarrin”, tha Kurti.

Ai foli gjithashtu dhe për Asociacionin e komunave me shumicë serbe, që po kërkohet gjithnjë e më shumë nga zyrtarët e BE dhe SHBA-ve.

“Kushtetuta jonë nuk lejon shoqata të bazuara në kritere etnike, sepse paragrafi i parë i planit të Ahtisaarit thotë: Kosova duhet të jetë shoqëri multietnike. Pra mund të kërkohet bashkim përgjatë maleve të Rugovës apo maleve të Sharrit, por ai nuk duhet të bazohet në identitet kombëtar.

Pyes veten edhe pse marrëveshja e Ahtisaarit nuk duhet të jetë e mjaftueshme – ajo përmban shumë mbrojtje të pakicave për serbët. Kur bëhet fjalë për Asociacionin Serb të Komunave, dua t’i referohem edhe Bosnje-Hercegovinës. Më 26 prill 1991, 14 komuna me shumicë serbe atje u bashkuan dhe themeluan një shoqatë; më 9 janar 1992 shpallën pavarësinë dhe më 28 shkurt 1992 miratuan kushtetutën, më 14 shkurt 1992.”, tha Kurti.

“I kam thënë Vuçiç-it që e kam përshtypjen se ai nuk dëshiron asociacion të komunave, sepse nuk mund të kërkosh asociacion dhe të thuash çdo javë: Nuk do ta njoh shtetin e Kosovës. Nuk mund të servosh një makiato pa një filxhan kafeje”, shtoi më tej kryeministri i Kosovës lidhur me asociacionin.

I pyetur se a duhet të kthehen serbët që u larguan nga Policia e Kosovës në fillim të nëntorit, Kurti theksoi se “nuk i përjashtoj” por as “nuk i bëj thirrje të kthehen”.

“Ne i kemi rishpallur të gjitha pozitat që kanë mbetur vakante në polici, nuk kam ndërmend të zëvendësoj serbët me shqiptarë. Një komision do të vendosë se kush do të pranohet. Nuk dua të përjashtoj personat që kanë dhënë dorëheqjen vetë, por nuk i bëj thirrje të kthehen sepse dua të aplikojnë edhe të tjerët. Ata serbë që nuk janë anëtarë të një partie gjithashtu duhet të kenë një shans”, tha Kurti./Albeu.com/