Sekreti për rroba të pastra, si t’i hiqni njollat që nuk i lan asnjë detergjent

Që të gjithë e dimë se ushqimi me yndyrë dhe sidomos vera lënë njolla të vështira në rrobat e bardha, si këmisha apo t-shirte. Çfarë është edhe më e rëndësishme është se edhe detergjentët më të shtrenjtë dhe pastruesit mund të mos i heqin këto njollat! Pra, çfarë ka mbetur për të bërë?

Mos u shqetësoni, ka disa truke që mund të bëni për të hequr këto njolla, me lehtësi. Pra, ju mund të lexoni një zgjidhje për këtë problem. Me këtë sekret në mënyrë efikase ju do të pastroni të gjitha njollat nga rrobat tuaja. Vetëm lexoni udhëzimet më poshtë:

Sodë buke

Përgatisni një përzierje me 1 filxhan çaji sodë buke dhe 4 litra ujë dhe zhysni rrobat në të. Pak minuta më vonë ju do të shikoni rezultatet. Lajini më pas si zakonisht, shkruan Shije.al.

Uthull dhe limon

Një përzierje akoma efikase, më madhështore për pastrimin e rrobave. Ju duhet vetëm të shtoni 1 lugë gjelle uthull dhe 1 lugë gjelle lëng limoni te pastruesi juaj i zakonshëm dhe pastaj të lani rrobat. Kjo përzierje është shumë efikase në largimin e njollave, edhe pse ajo ka një erë të fortë.