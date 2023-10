Sa e dëmshme është të flesh menjëherë pas ngrënies?

Ne të gjithë i jemi dorëzuar tundimit në një moment dhe përfunduam duke ngrënë ato biskotat e fundit ose një fetë pica pak para gjumit. Por çfarë ndodh me trupin kur hamë ushqim pak para gjumit?

Siç rezulton, ka disa arsye të mira për të mos ngrënë një vakt ose një snack të rëndë pak para se të bini në gjumë. Ndërsa jeni duke pushuar, trupi juaj po punon shumë për të tretur ushqimin dhe kjo mund të çojë në probleme të pakëndshme gastrointestinale ose me gjumin, ndoshta edhe në shtim në peshë.

Disa efekte anësore që mund të përjetoni;

Rrit mundësinë e refluksit

Shtrirja me shpinë menjëherë pas një vakti të rëndë mund të jetë e rehatshme në fillim, por për tretje më të mirë duhet të jemi në pozicion të drejtë.

Kur stomaku juaj është plot me ushqim dhe graviteti nuk është më në favorin tuaj, acidi i stomakut (i cili grumbullohet gjatë tretjes) mund të rritet përmes ezofagut, duke shkaktuar refluks acidi, sipas ekspertëve të Mayo Clinic.

Simptoma më e zakonshme e zbaticës së acidit është urthi, një ndjesi djegie e dhimbshme që mund të ndihet lart në bust, rreth mesit të gjoksit, pas sternumit. Kjo simptomë nuk është vetëm e pakëndshme, por mund t’ju shqetësojë edhe gjumin.

Mund të mos flini mirë

Jo vetëm që problemet gastrointestinale do t’ju mbajnë zgjuar gjatë natës, por ka edhe disa prova që ngrënia (veçanërisht ushqimet e yndyrshme) ose pirja e pijeve me kafeinë ose alkoolike më vonë gjatë ditës mund të zvogëlojë cilësinë e përgjithshme të gjumit.

Shumë kafeinë dhe alkool mund të prishin fazat natyrale të gjumit dhe mund t’ju duhet të ngriheni gjatë natës për të shkuar në tualet, në varësi të asaj se çfarë dhe sa hani ose pini para gjumit.

Shtoni peshë

Kur jemi të lodhur, priremi të mos bëjmë zgjedhjet më të mira, gjë që vlen edhe për dietën tonë. Kur jeni të uritur gjatë natës, marrja e kohës për të bërë një sallatë mund të mos jetë aq tërheqëse sa të porosisni diçka.

Pesha trupore së bashku me Indeksin e Masës Trupore (BMI) ka të ngjarë të rritet nëse dikush tenton të hajë ushqime me kalori vonë natën, veçanërisht nëse zakonisht kalon pjesën më të madhe të ditës ulur.

Në fakt, sipas hulumtimit të publikuar në Nutrition Research, të rriturit që hanin më vonë gjatë ditës kishin një rrezik në rritje të shtimit të peshës për shkak të marrjes më të lartë të kalorive ditore.

Çfarë duhet të hamë nëse nuk e shmangim dot

Kur jeta e përditshme bëhet stresuese, mund të mos jemi në gjendje të shmangim ngrënien vonë natën. Në këtë rast preferoni ushqime që kanë një ekuilibër proteinash, karbohidratesh dhe fibrash.

Ushqimet e ekuilibruara do të ndihmojnë në stabilizimin e niveleve të sheqerit në gjak, të cilat janë thelbësore për gjumë të qetë.

Disa opsione përfshijnë krisur me grurë të plotë me djathë të lehtë, drithëra gruri të plotë me qumësht me pak yndyrë, kos me pak yndyrë me pak bajame.