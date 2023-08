Rrëshqitje dherash në Gjeorgji, 6 të vdekur dhe 30 të zhdukur

Të paktën 6 persona kanë humbur jetën dhe rreth 30 të tjerë janë zhdukur pas një rrëshqitjeje dheu në rajonin malor Ratsa në veriperëndim të Gjeorgjisë, njoftuan sot autoritetet e vendit.

Dy trupa janë gjetur pas rrëshqitjes së dheut që ndodhi dje, të enjten, pas reshjeve të dendura në këtë rajon ku ka shumë resorte dhe katër të tjerë sot, njoftoi Ministria e Brendshme e Gjeorgjisë në dy njoftime të veçanta.



“Në zonën e fatkeqësisë, në bashkinë Oni, ekipet e shpëtimit vijojnë punën pa ndërprerje. Deri më tani, gjashtë trupa janë nxjerrë gjatë operacioneve të kërkimit ”, tha ministria në një deklaratë në Facebook.

Nga ana e tij, ministri i Infrastrukturës Irakli Karselatze, i cili shkoi në vendngjarje, foli për rreth 30 persona të zhdukur.

“Për momentin, janë 35 persona që nuk mund të kontaktohen ,” tha ai, sipas mediave gjeorgjiane.

Heartbreaking news from #Racha, #Georgia‘s region: a massive landslide has resulted in the loss of two lives, and 50 people are still missing, including a mother and her three kids. Rescuers are doing everything possible. Praying for all those affected. 💔🙏 pic.twitter.com/l11oxiJ5r9

— Ramazi Chichinadze (@rmzchi) August 3, 2023