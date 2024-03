Raportuesja e Kosovës në PE ‘shigjeton’ Kurtin: Ushtria digjitale e Vetëvendosjes po kufizon lirinë e shprehjes!

Raportuesja e Kosovës në Parlamentin Europian, Viola von Cramon ka deklaruar se “ushtria digjitale e Vetëvendosjes” po kufizon lirinë e shprehjes.

Teksa ka shpërndarë në platformën “X” një artikull të “Balkan Insight”, Cramon citon se në Kosovë, “ish-anëtarët e partisë në pushtet Vetëvendosje kanë konfirmuar ekzistencën e një ushtrie dixhitale për të shpërndarë informacione dhe për të targetuar ata që kanë qëndrime të kundërta’

“Faleminderit për këtë pjesë të rëndësishme. Më të vërtetë ushtria digjitale e Vetëvendosjes kufizon lirinë e shprehjes”, ka shkruar Von Cramon krahas artikullit.

