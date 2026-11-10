Rama mbledh Asamblenë Kombëtare të PS në Gjirin e Lalzit! Nga protestat studentore te zgjedhjet e 9 majit! Çfarë do diskutohet

Ditën e shtunën 14 nëntor 2026, në orën 10:30, Partia Socialiste, do të mbledhë Asamblenë Kombëtarenë zonën e Gjirit të Lalzit. Në qendër të diskutimeve, pritet të jetë përgatitja për zgjedhjet vendore të 9 majit, si dhe organizimi i strukturave të partisë në funksion të procesit zgjedhor.
Një tjetër çështje që pritet të marrë vëmendje, është situata politike në vend dhe protestat që vijojnë të zhvillohen, me studentët të cilët i kërkojnë kryeministrit Edi Rama dorëheqjen.
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Gjihashtu, mbledhja e Asamblesë vjen edhe ne nje moment delikat për socialistët, pas përplasjeve të fundit të kryeministrit Edi Rama dhe kryebashkiakut të Tiranës Erion Veliaj, pas transferimit te ketij te fundit nga burgu i Durrësit në atë të Fierit.