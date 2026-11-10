Egjipti largon Hossam Hassanin nga drejtimi i kombëtares pas sherrit mes dy grave të tij

Hossam Hassan është larguar nga posti i trajnerit të kombëtares së Egjiptit pas ndërprerjes së bashkëpunimit nga Federata Egjiptiane e Futbollit. Ai e drejtonte skuadrën që prej vitit 2024 dhe shkarkimi i tij nuk lidhet me rezultatet sportive, por me skandalet në jetën private.
Largimi erdhi pas një incidenti në gusht, kur dy gratë e Hassanit u përfshinë në një debat të ashpër në barin e një hoteli. Përplasja kaloi në dhunë fizike dhe, sipas dëshmitarëve, ato bërtisnin, hidhnin sende dhe ziheshin, duke detyruar stafin e hotelit të ndërhynte. Pjesë të ngjarjes u regjistruan dhe u përhapën në mediat sociale.
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Sipas raportimeve mediatike, Hassan u shqetësua aq shumë nga ajo që ndodhi, sa humbi ndjenjat dhe më pas u dërgua në spital. Asnjëra prej grave nuk paraqiti akuza zyrtare ndaj tjetrës.
Për vite me radhë, Hossam Hassan kishte njëkohësisht dy gra, diçka që lejohet ligjërisht në Egjipt, ku myslimanët mund të kenë deri në katër gra. Me gruan e parë, Howaid El-Gharbawy, me të cilën u martua në vitin 1994, ai ka tre fëmijë. Me gruan e dytë, Dina Mustafa, e njohur si Dan Adam dhe me të cilën u martua në vitin 2015, ka dy fëmijë.
Marrëdhënia e tyre përfundoi me një skandal të madh në gusht 2026, kur dy gratë u përleshën fizikisht në një kompleks hotelesh në vendpushimin egjiptian të Porto Marinës. Më pas pasuan divorcet dhe mosmarrëveshjet ligjore.
Në deklaratën zyrtare, Federata Egjiptiane e Futbollit nuk iu referua drejtpërdrejt incidentit, por konfirmoi se shkarkimi lidhej me ngjarjet e fundit që kishin dëmtuar reputacionin e kombëtares.
“Pas analizimit të të gjitha rrethanave dhe ngjarjeve të ditëve të fundit, si dhe ndikimit të tyre negativ në imazhin pozitiv dhe stabilitetin e ekipit tonë kombëtar, Bordi i Drejtorëve vendosi të falënderojë Hossam Hassan dhe stafin e tij të trajnerëve”, deklaroi federata.
Vendimi erdhi megjithëse Hassan arriti një sukses historik me Egjiptin, duke e çuar në raundin e 16-të të Kupës së Botës 2026, ku skuadra u mposht nga Argjentina. Në 38 ndeshje në krye të kombëtares, ai regjistroi 21 fitore, dhjetë barazime dhe shtatë humbje.
Gjatë mandatit të tij pati edhe polemika të tjera. Pas përballjes me Argjentinën në Kupën e Botës, FIFA e pezulloi për tre ndeshje për gjeste dhe deklarata të lidhura me akuza për racizëm.
Të njëjtin dënim mori edhe vëllai i tij, Ibrahim, ndërsa Ziko, anëtar i kombëtares, u pezullua për pesë ndeshje.
Në vend të Hassanit është emëruar Ali Maher, ish-trajneri i klubit egjiptian Ceramica Cleopatra.