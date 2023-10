Rama dënon sulmin me bombë në Ankara: Evropa të mbështesë Turqinë në luftën kundër terrorizmit

Kryeministri Rama ka reaguar pas sulmit terrorist në Ankara, ku dy policë mbetën të plagosur, ndërsa njëri prej terroristëve humbi jetën.

Edi Rama: “Sulmi terrorist në Stamboll është një akt i neveritshëm dhe frikacak që Shqipëria e dënon ashpër. Ai duhet të ndihmojë Evropën që të kuptojë dhe mbështesë më mirë Turqinë në luftën e saj kundër terrorizmit.

The terrorist attack in Ankara is a despicable act of cowardice that Albania strongly condemns. It should help many in Europe to better understand and support Turkey in its fight against terrorism🇦🇱🤝🇹🇷

