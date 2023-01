Që nga sot, Whatsappi nuk do të funksionojë më në këto telefona

WhatsApp bën përditësime shpesh dhe herë pas here celularët e vjetër nuk mund të vazhdojnë më ta suportojnë aplikacionin.

Këtë herë, vetëm dy modele iPhone do të humbasin aksesin në aplikacionin e mesazheve së bashku me një mori telefonash të vjetër inteligjentë Android.

Shumica e telefonave që do të përjashtohen janë lancuar në treg më shumë se dhjetë vjet më parë, midis 2012 dhe 2013. Me ardhjen e vitit të ri, WhatsAppi do të kërkojë sisteme më të avancuar të android dhe IOS.

“Për të vazhduar me avancimet më të fundit të teknologjisë, ne rregullisht ndalojmë mbështetjen e sistemeve operative më të vjetra për të fokusuar burimet tona në risitë e fundit. Nëse ndalojmë së mbështeturi sistemin tuaj operativ, do të njoftoheni dhe do t’ju kujtohet disa herë që të përmirësoni pajisjen tuaj për të vazhduar përdorimin e WhatsApp”, njoftoi kompania.