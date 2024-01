Pse sipas numerologjisë viti 2024 do të jetë i veçantë dhe sfidues

Pasi u mbyll faqja e fundit e kapitullit për vitin 2023, një energji e re kozmike po shfaqet. Sipas astrologëve, ne po dalim nga viti me numrin universal “7” (2 + 0 + 2 + 3 = 7) dhe po hyjmë në vitin “8” në 2024 (2 + 0 + 2 + 4 = 8), i cili duket se do ndryshojë tonet në mënyrë dramatike në shumë aspekte të jetës.

Çdo numër në numerologji ka një energji dhe simbolikë unike. Numri tetë konsiderohet një ogur i mirë, ndërsa ekspertët thonë se do të ketë ende shumë sfida gjatë 2024-ës që shihet si një vit shprese, rritjeje dhe suksesi. Është koha për të përqafuar një këndvështrim të ri për jetën dhe për të besuar se përvojat mund t’ju çojnë drejt një dimensioni të ri.

Cili është kuptimi i vitit 2024 në numerologji?

Në numerologji, çdo vit lidhet me një numër universal që korrespondon me një numër njëshifror midis 1 dhe 9. Ky numër tregon energjinë që do të përjetojnë njerëzit në tërësi. 2024-ta është një “8-vjeçar” universal në numerologji, që do të thotë se po lëmë pas një periudhë sfiduese dhe po kalojmë në një vit zhvillimi.

Çfarë simbolizon numri universal tetë në numerologji? Gjithçka që keni përjetuar këtë vit do të ndikojë në historinë tuaj në vitin e ardhshëm. Një numër tetë ka të bëjë me ripërcaktimin e qëllimeve dhe ruajtjen e emocioneve për jetën që po lini pas. Është një energji fuqizuese dhe çliruese ku puna e palodhur që keni bërë fillon të shpërblehet.

Astrologjikisht, numri tetë udhëhiqet nga Saturni, zoti i kohës dhe i karmës. Saturni kërkon sakrifica për të ndjekur dëshirat tuaja dhe shpesh ai i vonon shpërblimet deri sa diçka t’ju bëhet mësim.

Megjithatë këmbëngulja dhe vendosmëria që shfaq ky planet do të sjellë shpërblime të merituara në vitin 2024.