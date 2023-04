Pse kurrë nuk duhet të mbani shishe plastike me ujë në makinë

Tani në ditët e verës, të gjithë ju që keni makinë, mbani një shishe ujë, për t’u hidratuar. Nëse e keni bërë deri tani, mos e bëni më, nëse shishja e ujit është plastike.

Shishet plastike kanë kimikate. Duke u ekspozuar në diell, ata i çlirojnë. Më pas, kimikatet e çliruara do futen në ujin që ju do pini. Mikroorganizmat do sjellin probleme në shëndetin tuaj.

Për këtë arsye sugjerohet që uji të mos mbahet asnjëherë në makinë dhe të mos ekspozohet në diell.