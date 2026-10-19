Protesta e së dielës në Tiranë, policia arreston 69 persona dhe procedon 20 të tjerë

Policia e Tiranës ka njoftuar për masat e marra pas protestës së zhvilluar të dielën, ku 69 persona janë arrestuar në flagrancë, ndërsa 20 të tjerë janë proceduar penalisht.
Sipas autoriteteve, personat e ndaluar dyshohet se kanë sulmuar me gurë dhe sende të forta punonjës të Policisë, si dhe kanë dëmtuar godina të institucioneve publike e private.
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Në njoftimin zyrtar, policia bëri të ditur se veprimet hetimore vijojnë lidhur me tubimin, ndërsa të arrestuarit dhe personat e proceduar dyshohen për goditjen e efektivëve dhe dëmtimin e objekteve institucionale.