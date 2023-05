Prigozhin: Wagner filloi të tërheqë njësitë nga Bakhmut

Organizata mercenare ruse Wagner ka filluar të tërheqë forcat e saj nga Bakhmut, njoftoi themeluesi i saj Yevgeny Prigozhin në një video të postuar në Telegram.

Sipas Prigozhin, luftëtarët e tij do të tërhiqen dhe do të zëvendësohen nga ushtria e rregullt ruse.

“Le të tërheqim njësitë tona nga Bahamuti. Nga sot në orën 5:00 të mëngjesit, 25 maj, deri më 1 qershor, shumica e njësive do të zhvendosen në kampin e pasëm. Ne po ia dorëzojmë pozicionet tona ushtrisë”, tha ai në një video, i veshur me veshje ushtarake dhe duke qëndruar pranë një kompleksi rezidencial të dëmtuar nga lufta.

The Russian Wagner units began withdrawing all their forces from the city of Bakhmut and handing them over to the Russian army! pic.twitter.com/Pyxbo4Q4SQ

— Spriter (@Spriter99880) May 25, 2023