Pfizer do të shesë ilaçe me çmim të ulët vendet e varfra

Kompania prodhuese e vaksinave ndaj Covid-19 Pfizer do t’i vërë në dispozicion të gjitha ilaçet e saj të patentuara, përfshirë trajtimin e COVID-19 Paxlovid dhe ilaçin me shitje të madhe të kancerit të gjirit Ibrance me një çmim jofitimprurës për 45 nga vendet më të varfra në botë.

Sipas Reuters, këtyre vendeve u mungon aksesi i mirë në trajtime inovative dhe mund të duhen katër deri në shtatë vjet më shumë që trajtimet e reja të bëhen të disponueshme në vendet me të ardhura të ulëta, sipas Fondacionit Bill & Melinda Gates, nëse ato bëhen të disponueshme.

Pfizer tha se plani i saj përfshin 23 ilaçe dhe vaksina të patentuara në pronësi të plotë që trajtojnë sëmundjet infektive, disa kancere dhe sëmundje të rralla dhe inflamatore. Përveç Paxlovid dhe Ibrance, lista përfshin vaksinën e pneumonisë Prevnar 13, ilaçin e artritit reumatoid Xeljanz dhe trajtimet e kancerit Xalkori dhe Inlyta. Vaksina COVID-19 Comirnaty e zhvilluar me BioNTech ishte gjithashtu në listë.

Shefi Ekzekutiv, Albert Bourla tha në një intervistë se të gjitha ilaçet që vihen në dispozicion duhet të jenë të dobishme. Kur Pfizer të lançojë ilaçe dhe vaksina të reja, ato gjithashtu do të përfshihen në portofolin e barnave me një çmim jofitimprurës

“Por është e qartë se antivirali (Paxlovid) do të jetë një punë shumë e madhe për ta, nëse kanë nevojë për të, ata mund ta marrin menjëherë”, tha ai.

Bourla tha se marrëveshja e re parashikon dhe vështirësitë që mund të hasë, veçanërisht mungesa e infrastrukturës shëndetësore në disa vende që e bëri të vështirë shpërndarjen e vaksinës.

“Në vend që të lajmë duart dhe të themi, ‘Unë ju dhashë produktin, bëni çfarë të doni me to’, ne po themi, ‘Ne do t’ju japim produktet dhe do të ulemi me ju për të parë se si mund të ndihmojmë në organizimin një sistem që mund t’i përdorë ato,” tha Bourla.

27 vendet me të ardhura të ulëta dhe 18 vende me të ardhura më të ulëta të përfshira në atë që Pfizer e quan “Një marrëveshje për një botë më të shëndetshme” mbulojnë pjesën më të madhe të Afrikës dhe pjesën më të madhe të Azisë Juglindore. Pesë vende, Ruanda, Gana, Malavi, Senegali dhe Uganda, janë zotuar tashmë t’i bashkohen marrëveshjes, e cila u njoftua në Forumin Ekonomik Botëror në Davos.

Pfizer është kritikuar për mënyrën se si shpërndau vaksinën e saj për COVID-19, me disa vende më të varfra që prisnin me muaj pasi dozat e para të prodhuara u dërguan në vendet më të pasura./albeu.com