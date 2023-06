“Periudhë me fat …”, Horoskopi i ditës së shtunë, 3 qershor 2023

Dashi

Do të jeni shumë të pavarur dhe një intuitë mjaft të mirë që do ju ndihmojë të gjeni zgjidhje të mira. Në ambientin e punës yjet do të jenë në favorin tuaj, dhe kjo periudhë do të rezultojë mjaft me fat për ju.

Demi

Gjatë ditës së sotme diçka do ju detyrojë të ndryshoni drejtim. Në ambientin e punës, kjo fazë do të rezultojë mjaft pozitive. Në aspektin afektiv do të demonstroni që e vlerësoni shumë partnerin tuaj.

Binjaket

Një miqësi e vjetër do ju kërkojë ndihmë e nuk mund t’ia mohoni. Në ambientin e punës disa problem do të mund të marrin zgjidhje. Në aspektin afektiv, personi i dashur mund t’ju thojë diçka që nuk e prisnit. Kujdes!

Luani

Do të kini mundësi të jeni të pranishëm kudo që do ju thonë, por evitoni të përfitoni. Në ambientin e punës do të merrni një propozim mjaft interesant nga një person që e njihni prej kohësh e nuk do të dini si të reagoni.

Virgjeresha

Do të dilni nga monotonia duke frekuentuar një grup të ri shoqëror. Në aspektin afektiv do të tentoni të provokoni partnerin për shkak të xhelozisë suaj. Kujdes!

Peshorja

Do të karakterizoheni sot nga një energji pozitive duke bërë që të përballeni sot me gjithçka që deri më dje nuk e kini bërë. Në ambientin e punës duhet të keni më shumë përqendrim.

Akrepi

Duhet të bëni kujdes të mos bëni gabime për të evituar pasojat që mund t’ju ndodhin. Në ambientin e punës do të kini

mundësi të rregulloni gabimet që keni bërë.

Shigjetari

Kjo periudhë që po kaloni do të rezultojë mjaft pozitive për ju. Në ambientin e punës nëse jeni në kërkim të një impenjimi të ri, do ta gjeni. Në aspektin afektiv, do të tregoheni kritik ndaj partnerit tuaj.

Bricjapi

Evitoni të zgjidhni gjithmonë detyrat e vështira , sepse kështu rrezikoni të humbni mundësitë për të pasur një detyrë më të lehtë. Në aspektin afektiv, do të jeni mjaft tërheqës në sytë e të tjerëve.

Ujori

Do të jeni shumë impulsiv duke larguar prej vetes një njohje që e quani negative. Në ambientin e punës do të merrni avantazhe nga një situatë që do të dini ti jepni drejtim. Në atë afektiv do të organizoni një mbrëmje.

Peshqit

Gjithë komplimentet që do të merrni sot do të jenë të merituara. Në ambientin e punës do të kini mundësi të shfaqni aftësitë tuaja profesionale, duke u rritur kështu në detyrë.