Hëna e plotë e qershorit: Cilat shenja do të arrijnë në limitet e tyre

Hëna e Plotë e Qershorit ndodh në shenjën e ndryshueshme të Shigjetarit më 4 qershor dhe do të nxjerrë në pah dëshirën tonë për ndershmëri radikale, liri dhe ndriçim. Nëse ndiheni të mbingarkuar nga një mori detajesh që keni dëgjuar vazhdimisht, kjo Hënë do të ndriçojë pamjen e madhe, duke ju kujtuar se çfarë ka me të vërtetë rëndësi. Me kaq shumë biseda që po zhvillohen në këtë kohë, mund të jetë e vështirë të dihet se çfarë ia vlen t’i kushtohet vëmendje, por Hëna e Plotë e ardhshme shënon një mundësi për të përqafuar njohuritë e vërteta që dëshironi kaq shumë.

Hëna e Plotë e Qershorit është e veçantë për dy arsye: Ajo quhet zakonisht “Hëna e Luleshtrydheve” sepse kjo kohë e vitit është veçanërisht produktive për korrjen e frutave. Është gjithashtu hëna e plotë e fundit e stinës së pranverës, duke e bërë atë një pikë referimi midis solsticit të pranverës dhe verës. Pra, ndërsa përfundoni punët dhe festimet tuaja pranverore, tani është koha për t’u përgatitur për energjinë e verës.

Pavarësisht nga momentet e saj pozitive, ka disa shenja të zodiakut që arrijnë kufijtë e tyre nën ndikimin e tij. Lexoni më poshtë se cilat janë ato.

Gaforrja

Këtë muaj do t’ju kërkohet të gjeni mënyra në të cilat liria juaj nuk do të humbet në zakone dhe rutina. Edhe pse i jepni përparësi qëndrueshmërisë, rutina juaj e përditshme kërkon shumë hapësirë për ndryshim. Si një shenjë e sunduar nga hëna, emocionet tuaja ndikohen nga fazat e hënës – dhe gjatë kësaj hënë të plotë, ju do të mendoni se si mund të përqafoni më shumë liri. Shmangni lëvizjet impulsive, shqyrtoni thellësisht marrëdhëniet tuaja dhe nëse keni nevojë të shkëputeni nga disa njerëz për t’u ndjerë më mirë, bëjeni. Prisni ndryshime në hapësirën tuaj personale, shtëpinë apo familjen dhe mos ndërmerrni rreziqe të pamatura, veçanërisht kur bëhet fjalë për shëndetin tuaj.

Shigjetari

Ju jeni yjet këtë herë, pasi hëna e plotë ndriçon shtëpinë tuaj të parë – të vetë-shprehjes. Si dikush që kërkon vazhdimisht aventura, do të thirreni sot për të përqafuar pjesët më spontane të vetes. Ndërsa sezoni i Binjakëve hedh dritë shumë të nevojshme në marrëdhëniet tuaja me të tjerët, Hëna e Plotë e këtij muaji ka të bëjë me përqendrimin e dëshirës suaj për çlirim të vërtetë. Ditët kanë të bëjnë vetëm me ju. Lexoni librin që keni dashur, bëni atë shëtitje të shtyrë prej kohësh, por shikoni impulsivitetin tuaj.

Bricjapi

Si shenja juaj tradicionale, ju prireni të merrni vendime të llogaritura dhe të menduara mirë, por hëna e plotë e këtij muaji ju inkurajon të mbështeteni në dëshirën tuaj për pavarësi. Tani është koha për t’u angazhuar në aktivitete që ju nxjerrin nga zona juaj e rehatisë. Do të keni nevojë të dilni përpara, të tregoni talentet tuaja dhe të kërkoni njohje, por mund ta bëni këtë në një mënyrë më egoiste dhe mund të shkaktoni mospëlqime. Padurimi dhe impulsi janë këshilltarë të këqij dhe mund të përfundojnë duke ju penguar në vend që t’ju katapultojnë ashtu siç dëshironi. Mos u nxitoni.