Vetmia mbaroi! Këto shenja horoskopi do të gjejnë gjysmën tjetër në qershor

Nëse i përkisni një prej shenjave të përmendura më poshtë, mund të mos jeni më vetëm së shpejti. Qershori mbart momente të shkëlqyera në jetën tuaj të dashurisë dhe me shumë mundësi do t’ju ndihmojë të gjeni partnerin tuaj, të cilin ose e dëshironit prej kohësh ose do ta takoni brenda muajit.

Pra, lexoni pak më poshtë dhe shikoni nëse jeni një nga ata me fat që do të shohin dashurinë duke trokitur në derën e tyre.

UJORI

Me Venusin (për një kohë të gjatë) dhe Marsin në shtëpinë tuaj të 7-të, Diellin deri në 21/6 dhe Mërkurin në datën 5, qershori është muaji juaj, sidomos nëse i përkisni dekadës së parë, pasi do të arrini të bini në sy, të tërhiqni vëmendjen dhe kalimi në seksin e kundërt do të rritet. Ndaj është një mundësi për t’i dhënë pak më shumë freski jetës tuaj të dashurisë dhe për të përfituar nga mundësitë që ju jepen, nëse doni të krijoni diçka të bukur dhe të qëndrueshme. Mos harroni se Saturni në shtëpinë tuaj të dytë kërkon që ju të merrni përgjegjësi, ndaj duhet bërë një angazhim

DASHI

Nuk është vetëm Jupiteri që do të vazhdojë të jetë në shtëpinë tuaj të dytë, por edhe Venusi që do të kalojë dhe do të ulet për disa muaj në shtëpinë tuaj të 5-të, Marsi do të jetë atje gjatë gjithë qershorit, kështu që ju do të bëni shumë zemra të rrahin dhe këtë muaj dhe ndoshta njëri prej tyre ka kualifikimet për t’ju fituar dhe për të vazhduar në një lidhje. E sigurt është se nuk do të ndaleni së flirtiuari dhe nga propozimet, ndaj ju takon të mbani dikë në krah jo vetëm për këtë muaj, por edhe për mjaft kohë.

BRICJAPI

Ju keni rrëmbyer një vend në listë dhe jo pa arsye, pasi Jupiteri në shtëpinë tuaj të 5-të, si dhe Venusi me Marsin në shtëpinë tuaj të 8-të dhe më në fund Dielli në shtëpinë e 7-të pas datës 21/6, do të sigurohen që t’ju ofrojnë kandidatë për një vend në zemrën tuaj Dhe në qershor do jeni mbi veten tuaj, keshtu qe do ja kaloni mirë, do tërhiqni seksin e kundert dhe ai që do ju tregojë dhe përpiqet t’ju mbajë në krah për jetën, por ju do të bëheni më selektivë dhe do ta përqendroni vëmendjen tek ai që e konsideroni të denjë.

AKREPI

Të fundit në listë jeni ju që i përkisni dekadës së parë, pasi Jupiteri në shtëpinë tuaj të 7-të të marrëdhënieve do të jetë aktiv në qershor dhe do t’ju sjellë fat dhe mundësi për një jetë të re. E sigurt është se nuk do të uleni brenda për asnjë arsye. Edhe nëse ju shtohen orët e punës, sërish do të keni një ftesë apo një propozim për të dalë apo për t’u shoqëruar me miqtë, ndaj mjaftojnë shanset për të shtuar njohjet, për të flirtuar. Përveç kësaj, me Saturnin në shtëpinë tuaj të 5-të diellore që ju shtyn drejt cilësisë, opsionet tuaja do të jenë të pakta, por të vlefshme.